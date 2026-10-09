Kim Virginias Ex-Manager bestreitet Ursache für Baby-Verlust

Kim Virginia Grey (31) hatte vor einiger Zeit öffentlich gemacht, ihr ungeborenes Kind verloren zu haben. Ein Fremder soll ihr dabei in den Babybauch getreten haben. Ihr ehemaliger Manager Mete widerspricht dieser Darstellung nun in der "Promi Big Brother Late Night Show" und schildert eine völlig andere Version der Ereignisse. Belege für seine Behauptungen gibt es allerdings nicht. Kim sei zwar schwanger gewesen, die Schwangerschaft habe sie seiner Aussage nach jedoch selbst beendet. "Nein, weil wir wussten ja, dass sie uns gesagt hat, dass sie abgetrieben hat, so eine Abtreibungspille genommen hat", erklärt der Ex-Manager in der Sendung. Er fügt hinzu: "Sie hat mir das nur gesagt, genauso wie mit der Schwangerschaft." Damit stehen zwei grundlegend unterschiedliche Darstellungen im Raum, deren Wahrheitsgehalt sich anhand der vorliegenden Aussagen nicht klären lässt.

Mit diesen Aussagen macht Mete zugleich deutlich, dass er selbst keine Belege hat – weder für die Schwangerschaft noch für den von ihm behaupteten Abbruch. Seine Informationen würden ausschließlich auf dem beruhen, was Kim ihm erzählt habe. Zudem berichtet der frühere Manager, dass das Thema auch bei möglichen Anfragen für TV-Formate zur Sprache gekommen sei. Kim soll ihm gegenüber erklärt haben, dass die Schwangerschaft bis zum jeweiligen Produktionszeitraum ohnehin kein Thema mehr sein werde. Sämtliche Angaben beruhen damit allein auf Metes Schilderung.

Bereits zuvor hatte sich der ehemalige Manager in einer kostenpflichtigen Video-Abrechnung über eine speziell eingerichtete Webseite öffentlich zu dem Thema geäußert. Damals erklärte er, zunächst davon ausgegangen zu sein, dass Kim tatsächlich schwanger sei. Als Nichtmediziner habe er dies allerdings nicht überprüfen können. Seiner Darstellung zufolge suchte er daraufhin ein ernstes Gespräch mit ihr und riet ihr, mit der Schwangerschaft nicht zu früh an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Reality-TV-Bekanntheit habe sich seinen Warnungen gegenüber jedoch beratungsresistent gezeigt.

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