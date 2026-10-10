Endlich: Dieser Promi-BB-Bewohner wird vom Garten erlöst

Bei Promi Big Brother sorgt eine Zuschauerentscheidung spätabends noch für eine echte Überraschung: Kim Virginia Grey (31) darf den Garten verlassen und ins Luxusquartier wechseln. Die Nachricht wird ihr vor versammelter Mannschaft verkündet – und ihre Reaktion folgt prompt. "Leute, ich bin gerade schockiert", ruft sie in der Sendung aus. Noch sichtlich überwältigt packt sie ihre Sachen und macht sich auf den Weg in die komfortablere Unterkunft. Dort wird sie direkt herzlich begrüßt. Christian Lell (42) empfängt den Neuankömmling mit einem High-Five – obwohl Kim kurz zuvor noch gebeten worden war, ihm möglichst aus dem Weg zu gehen. Von Zurückhaltung ist allerdings auch bei ihrer Ankunft nichts zu spüren. Stattdessen wird der überraschende Wechsel gebührend gefeiert: Gemeinsam mit den anderen Bewohnern des Luxusbereichs stößt Kim mit Champagner auf ihr neues Zuhause an.

Schon bevor sie den Raum betritt, kündigt die Realitybekanntheit selbstbewusst an: "Und die überrasche ich jetzt so richtig." Mit ihrem Auftritt scheint sie ihr Ziel zu erreichen. Francesca möchte direkt wissen, wie es zu dem Wechsel kam, und fragt: "Wer hat dich reingeschickt?" Kim kann ihr darauf allerdings keine Antwort geben. "Ich weiß es nicht", gesteht sie. Wie die Social-Media-Bekanntheit erklärt, hat sie bei der Verkündung offenbar nicht richtig zugehört. Deshalb ist ihr zunächst gar nicht bewusst, weshalb sie überhaupt in den modernen Bereich darf. Die anderen Bewohner lassen sich die gute Stimmung davon jedoch nicht nehmen. Anstatt lange über die Hintergründe zu rätseln, feiern sie Kims Ankunft gemeinsam mit ihr – mit Umarmungen, guter Laune und einem prickelnden Empfang.

Für zusätzliche Brisanz sorgt der Umzug vor allem wegen eines ausgearteten Gesprächs kurz zuvor. Ihr Mann Nikola Grey (30) rät Kim eindringlich, Christian zu meiden: "Geh aus dem Weg bitte, rede nicht mit diesem Typen, dann ist gut." Die 31-Jährige hakt daraufhin nach: "Also soll ich gar net mehr mit dem chillen?" Zwar überlässt Nikola ihr offiziell die Entscheidung, stellt aber zugleich unmissverständlich klar, dass er selbst keinen weiteren Kontakt zu dem Ex-Fußballer suchen würde. Umso auffälliger ist nun die erste Begegnung der beiden nach Kims Wechsel: Von offenem Groll scheint auch bei Christian nichts zu spüren zu sein. Er selbst war übrigens durch den vorherigen Rundumwechsel vom Garten in den Luxusbereich gelangt.

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Joyn / Marc Rehbeck Tessa Bergmeier, Kim Virginia, Nikola Greyund Anouschka Renzi, "Promi Big Brother"-Bewohner

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"

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Imago Christian Lell beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf