Rundumwechsel: Sie erkämpfen sich den Promi-BB-Luxusbereich

Bei Promi Big Brother wird am Abend des 10. Oktober 2026 ordentlich durchgemischt. Zunächst schickt Big Brother alle Bewohner in den Garten, bevor für die nicht nominierten Stars der Kampf um den begehrten Luxusbereich beginnt. In zwei Teams treten die Kandidaten gegeneinander an, doch nur die Gewinner dürfen ins moderne Haus einziehen. Durchsetzen können sich schließlich Tessa Bergmeier (37), Francesca Morgese, Christian Lell (42) und Nadja Benaissa (44). Für das Quartett heißt es damit: raus aus dem kargen Außenbereich und rein in die komfortablen vier Wände. Dort wohnen die vier künftig gemeinsam mit Georgina Stumpf, die ihren Platz im Haus bereits zuvor sicher hatte.

Während die übrigen Bewohner sich ihren Platz im Haus erst erkämpfen mussten, wurde Georgina ohne Umwege direkt in den modernen Wohnbereich geschickt. Warum sie diese Sonderbehandlung erhielt, erklärte der Sender allerdings nicht. Weniger gut läuft es dagegen für Kim Virginia Grey (31), Maurice Dziwak (28), Anouschka Renzi (62) und Axel Schulz (57). Sie verlieren bei der Herausforderung und müssen anschließend zurück in den schlichten Garten. Doch damit ist die Niederlage noch nicht ausgestanden: Aus dem unterlegenen Team wird erneut ein Bewohner für den Exit nominiert. Das Ergebnis des Spiels entscheidet somit nicht nur darüber, wer es sich im Luxusbereich gemütlich machen darf, sondern auch darüber, wer um seinen Verbleib in der Show bangen muss.

Die beiden Bereiche im Container könnten kaum unterschiedlicher sein. Das moderne Haus bietet den Bewohnern auf rund 190 Quadratmetern jede Menge Komfort. Der Außenbereich umfasst dagegen nur etwa 95 Quadratmeter und ist nicht nur deutlich kleiner, sondern auch wesentlich spärlicher ausgestattet. Wer dort untergebracht ist, muss sich mit einer in die Jahre gekommenen Hütte, einfachen Pritschen und Hängematten zufriedengeben. Auch Beete und Gartenzwerge gehören zur eher kargen Umgebung. Ein beweglicher Gartenzaun trennt die beiden Welten voneinander. Wann sich die Grenze öffnet und welche Bewohner die Annehmlichkeiten des Hauses genießen dürfen, entscheidet allein Big Brother.

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Joyn/Marc Rehbeck Die ersten zehn "Promi Big Brother"-Kandidaten 2026

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ProSiebenSat.1 Media SE Georgina "Gia" Stumpf, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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Joyn / Willi Weber Der Promi-BB-Gartenzaun verbindet die zwei Bereiche, 2026