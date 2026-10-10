Erst Nadja, jetzt Tessa: Promi-BB-Redo wird erneut anzüglich

René Dost (57) alias Redo sorgt bei Promi Big Brother erneut mit einem sexualisierten Spruch für eine unangenehme Situation. Diesmal trifft es Realitystar Tessa Bergmeier (37). Die beiden halten sich im Garten des TV-Containers auf, als Tessa im Schneidersitz auf dem Boden sitzt. René fragt sie daraufhin, ob sie ihr Bein auch hinter den Kopf bekommt. Zunächst scheint das Model seine Frage für einen Scherz zu halten. Sie bestätigt jedoch, beweglich zu sein, und zeigt ihrem Mitbewohner direkt, was sie kann. René reagiert darauf mit einem anzüglichen Kommentar. "Da freut sich dein Freund dann. Da hast du ja ganz verrückte Stellungen drauf", sagt der Social-Media-Star in der Sat.1-Show.

Im direkten Gespräch macht Tessa aus dem Vorfall gegenüber René zwar keine große Sache, im anschließenden Interview findet sie jedoch deutliche Worte. "Ich habe es so satt, sexualisiert zu werden. Aber mich wundert das gar nicht - gerade beim Redo nicht", erklärt sie. Besonders auffällig ist, dass René kurz vor seinem anzüglichen Spruch noch betont hatte, wie gut er seiner Ansicht nach mit Frauen umgehen könne. "Ich bin der Frauenversteher tatsächlich. Ich fühle mich in Gegenwart von Frauen sehr, sehr wohl", behauptet er in der Sendung. Auch nach seiner Bemerkung gegenüber Tessa scheint der Social-Media-Star an dieser Einschätzung festzuhalten. "Aber ich glaube auch, dass Frauen meine Gegenwart mögen", fügt René hinzu. Tessas Reaktion im Einzelinterview zeigt allerdings, dass sie die Unterhaltung im Garten ganz anders wahrgenommen hat.

Für René ist es nicht der erste sexualisierte Kommentar gegenüber einer Mitbewohnerin bei "Promi Big Brother". Schon zuvor hatte er Nadja Benaissa (44) bei Dehnübungen im Luxusbereich beobachtet. Während die No Angels-Sängerin ihre Beweglichkeit trainierte, kommentierte René ihre Bewegungen ebenfalls anzüglich und stellte einen sexuellen Zusammenhang her. Nadja reagierte damals sichtlich überrascht auf den Spruch ihres Mitbewohners. Statt ihre Übungen fortzusetzen, brach sie diese unmittelbar danach ab.

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Imago René Redo beim Promi Big Brother Reveal Event 2026 im Capitol Theater Düsseldorf, September 2026

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Imago Tessa Bergmeier bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", Start am 9. März 2026 bei Prime Video

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Joyn / Marc Rehbeck Nadja Benaissa, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2026