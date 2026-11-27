Hat René "Redo" Dost (58) Angst, dass seine Freundin Celine Müller eines Tages einen jüngeren Mann kennenlernen könnte? Zu dieser Frage hat sich der ehemalige Promi Big Brother-Kandidat jetzt in einem Video auf Instagram offen geäußert. Redo ist 58 Jahre alt, die Konditormeisterin ist 25. Damit trennen die beiden ganze 33 Jahre. Seit Ende Oktober sind sie ein Paar. Nach eigenen Angaben hat Redo von Beginn an mit Celine über das mögliche Risiko in ihrer Beziehung gesprochen. Wichtig ist ihm vor allem, die gemeinsame Zeit zu genießen. "Das hab ich ganz klar geklärt – Celine kann das auch definitiv bestätigen. Ich hab gesagt: Du, pass' auf, lass uns einfach eine gute Zeit miteinander genießen", erklärt der Gastronom. Angst vor einem möglichen jüngeren Konkurrenten scheint für ihn demnach nicht im Mittelpunkt zu stehen.

Er macht seiner Partnerin keine Vorgaben für die Zukunft und konzentriert sich lieber auf das Hier und Jetzt. Dennoch gibt der Unternehmer offen zu, dass Celine irgendwann einem anderen Mann begegnen könnte. Diese Möglichkeit sieht er als Risiko, das er ganz bewusst in Kauf nimmt. "Und wenn irgendwann derjenige kommt, der einfach mal straighter ist oder so, dann ist es letztendlich genau das Risiko, was ich trage", erklärt Redo offen. Sollte die Beziehung eines Tages enden, würde ihn das nach eigener Aussage nicht aus der Bahn werfen. "Ich stehe dann trotzdem in meinem Leben. Mir ist wichtig, dass wir eine sehr, sehr gute Zeit haben. Ich komme damit klar", führt er weiter aus. Im Netz wird die Partnerschaft der beiden wegen der 33 Jahre Altersunterschied immer wieder diskutiert. Teilweise müssen sie dabei auch abwertende Kommentare über sich ergehen lassen. Redo hält dem entgegen, dass er und Celine glücklich miteinander seien und ihre gemeinsame Zeit genießen wollen.

Kennengelernt haben sich die beiden über Redos "100-Tage-Chef-Challenge". Celine hatte sich für das Projekt beworben. Als sie dem Gastronomen dann zufällig auf Mallorca über den Weg lief, sprach sie ihn darauf an. Inzwischen verbindet das Paar nicht nur die Liebe, sondern auch die Arbeit: Die Konditormeisterin aus Karlsruhe leitet aktuell eines von Redos Restaurants in Potsdam. Öffentlich gemacht hatte Redo die Beziehung Anfang November. Offiziell gehen die beiden aber schon seit Ende Oktober gemeinsam durchs Leben. Bevor Celine in sein Leben trat, war Redo drei Jahre lang Single gewesen. Nach schmerzhaften Erfahrungen hatte er nach eigenen Angaben große Schwierigkeiten gehabt, wieder einer Frau zu vertrauen. Wie tief die Verletzungen saßen, hatte er bereits bei "Promi Big Brother" erzählt. Nach der Trennung von seiner Ex-Frau, mit der er sieben Jahre verheiratet gewesen war, hatte er mehrere Frauen parallel gedatet. Dabei hatte er nach eigener Aussage seinen Liebeskummer an ihnen rächen wollen. Von diesem Verhalten hatte er sich inzwischen distanziert.

Anzeige Anzeige

Imago René Redo beim Promi Big Brother Reveal Event 2026 im Capitol Theater Düsseldorf, September 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / rene.redo René "Redo" Dost und Celine Müller, November 2026

Anzeige Anzeige