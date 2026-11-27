Celine Müller hat genug von den gemeinen Kommentaren im Netz! Seit sie und René "Redo" Dost (58) ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, muss sich die Freundin des Unternehmers einiges anhören. In einem Video auf Instagram bezieht sie nun Stellung zu den Anfeindungen. Grund für die Kritik ist vor allem der Altersunterschied von 33 Jahren zwischen den beiden. Viele Nutzer werfen der 25-Jährigen deshalb vor, es nur auf das Vermögen ihres Partners abgesehen zu haben. Celine gibt die Unterstellungen ganz offen wieder: "Die Leute sagen, dass ich geldgeil bin und dass ich nur wegen Geld mit ihm zusammen bin." Die Frage, ob sie bereits vor René einen deutlich älteren Partner hatte, beantwortet die Konditormeisterin klar mit Nein. Zweifel an ihrer aktuellen Partnerschaft äußert Celine deshalb jedoch nicht. Stattdessen macht sie deutlich, dass sie sich mit dem Gastronomen an ihrer Seite wohlfühlt. "Es passt extrem gut", versichert sie über ihre Beziehung.

Erst seit Ende Oktober gehen Celine und René gemeinsam durchs Leben. Seit sie ihr Liebesglück im Netz verkündet haben, wird in den sozialen Medien heftig darüber diskutiert. Neben vielen Glückwünschen hagelt es auch jede Menge Hate – fast immer mit Blick auf das Alter der beiden. René lässt sich davon jedoch nicht beirren. Den Kritikern hält er entgegen, dass er und seine Partnerin miteinander glücklich seien. Zusammengeführt hat die beiden ausgerechnet ein berufliches Projekt des Unternehmers: seine "100-Tage-Chef-Challenge". Celine hatte sich für das Format beworben. Als sie René dann zufällig auf Mallorca über den Weg lief, nutzte sie die Gelegenheit und sprach ihn direkt auf die Challenge an. Inzwischen verbringt das Paar nicht nur privat viel Zeit miteinander, sondern arbeitet auch eng zusammen. Celine ist fest in das Unternehmen ihres Freundes eingebunden. Die gebürtige Karlsruherin hat die Leitung eines seiner Restaurants in Potsdam übernommen. Damit trägt sie schon kurz nach Beginn der Beziehung eine große Verantwortung in Renés Gastronomiebetrieb.

René zeigt sich von ihrer Arbeit begeistert. Nach seinen Angaben soll der Umsatz des Potsdamer Lokals unter ihrer Führung innerhalb von nur einem Monat um rund 60 Prozent gestiegen sein. Dass der 58-Jährige sich noch einmal auf eine Beziehung einlassen konnte, war für ihn offenbar keine Selbstverständlichkeit gewesen. Vor seiner Begegnung mit Celine war der Gastronom drei Jahre lang Single gewesen. Wie er gegenüber Bild verriet, hatten frühere Enttäuschungen es ihm schwer gemacht, einer Frau wieder zu vertrauen. Über sein neues Liebesglück hatte er dagegen geschwärmt: "Es fühlt sich total schön an." Wie tief der Liebeskummer einst gesessen hatte, hatte René bereits bei "Promi Big Brother" offenbart. Nach der Trennung von seiner Ex-Frau, mit der er sieben Jahre verheiratet gewesen war, hatte er mehrere Frauen gleichzeitig gedatet. Nach eigener Aussage hatte er damit seinen Schmerz an ihnen rächen wollen. Von diesem Verhalten hatte er sich inzwischen distanziert. Mit Celine an seiner Seite hatte für ihn schließlich ein neues Kapitel begonnen.

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Instagram / rene.redo René "Redo" Dost und Celine Müller, November 2026

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Instagram / cellymue René Dost küsst seine Freundin Celine Müller

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