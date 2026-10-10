Francesca Morgese berichtet vom tragischen Tod ihrer Mutter

Francesca Morgese spricht bei Promi Big Brother über ein besonders trauriges Kapitel ihrer Kindheit. Im Gespräch mit ihren Mitbewohnern Nina Bridney (23) und Nikola erzählt die 28-Jährige in der Sat.1-Show von dem frühen Verlust ihrer Mutter. Diese starb an Krebs, als Francesca gerade einmal sieben Jahre alt war. Ihren Schilderungen zufolge begann die Erkrankung am Rücken, bevor später auch die Brust betroffen war und sich der Krebs schließlich bis zum Herzen ausbreitete. Vor allem die letzten Lebensmonate ihrer Mutter sind der Reality-TV-Bekanntheit bis heute in Erinnerung geblieben. "Sie konnte auch am Schluss nicht mehr, weißt du, sie war so schwach", berichtet Francesca laut Joyn sichtlich bewegt. Doch auch nach dem schweren Verlust blieb ihr eine unbeschwerte Kindheit offenbar verwehrt. Als ihr Vater eine neue Partnerin fand, entwickelte sich das Zusammenleben für sie zu einer großen Belastung. Ihre damalige Situation vergleicht Francesca sogar mit der Geschichte von "Cinderella".

Wie schwer ihre Mutter in der letzten Phase ihres Lebens erkrankt war, schildert Francesca ihren Mitbewohnern ausführlich. Demnach waren ihre Knochen irgendwann so geschwächt, dass sie ihr eigenes Körpergewicht nicht mehr tragen konnten. Während ihres letzten Lebensjahres war sie deshalb auf einen Rollstuhl angewiesen und konnte weder selbstständig gehen noch alltägliche Aufgaben ohne Hilfe bewältigen. Da die Familie zu dieser Zeit im vierten Stock eines Hauses wohnte, entschied sich ihre Mutter schließlich für einen Umzug. Doch Francescas Mutter sollte das neue Zuhause nicht mehr richtig kennenlernen: Nur eine Woche nach dem Wohnungswechsel verstarb sie. Für die damals Siebenjährige blieb der Ort dennoch lange ein wichtiger Teil ihres Lebens. Bis zu ihrem 14. Lebensjahr wohnte sie dort mit ihrer Familie und fühlt sich der Gegend bis heute verbunden. "Ich geh heute noch da spazieren, ich liebe diesen Ort", erzählt sie im TV-Container. Mit der neuen Beziehung ihres Vaters habe sich das Familienleben nach dem Tod ihrer Mutter allerdings stark verändert.

Besonders das Verhältnis zu ihrer damaligen Stiefmutter sei von zahlreichen Schwierigkeiten geprägt gewesen. "Ich habe alles zu Hause gemacht für diese Stiefmutter, es war echt wie so eine Cinderella-Story", erinnert sich Francesca bei "Promi Big Brother". Mittlerweile betrachtet sie die Situation jedoch auch selbstkritisch. Sie könne sich vorstellen, dass sie der neuen Frau an der Seite ihres Vaters von Anfang an mit Ablehnung begegnet sei. Zudem habe sie in ihr einen Ersatz für ihre verstorbene Mutter gesehen und vermutet, dass es ihr vor allem um Geld gegangen sei. Inzwischen ist die Beziehung zwischen ihrem Vater und der Frau beendet. Auch über andere familiäre Probleme hatte Francesca im Container bereits gesprochen. So behauptete sie, von ihrem Vater Schulden in Höhe von mehr als 340.000 Euro geerbt zu haben. Um die finanzielle Belastung zu bewältigen, habe sie begonnen, Inhalte auf OnlyFans anzubieten. Dort seien ihre monatlichen Einnahmen im Laufe der Zeit erheblich gestiegen. Heute bezeichnet sich die Reality-TV-Teilnehmerin nach eigenen Angaben sogar als Multimillionärin.

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Instagram / francibrinley Francesca Morgese, Reality-Star

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Joyn Francesca Morgese bei "Promi Big Brother" 2026, Tag 3

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Imago Francesca Morgese beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf