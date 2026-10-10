Francesca Morgeses Mutter erklärte ihr den eigenen Tod

Bei Promi Big Brother kommt es zu einem besonders emotionalen Gespräch zwischen Nikola Grey (30) und Francesca Morgese. Der Realitystar spricht mit seiner Mitbewohnerin über den besorgniserregenden Gesundheitszustand seiner Schwester. Diese sei bereits schwer erkrankt, nun hätten die Ärzte zusätzlich einen Tumor entdeckt. Wie viel Zeit ihr noch bleibt, könnten die Mediziner derzeit nicht einschätzen. Für Nikola ist diese Ungewissheit kaum auszuhalten. "Ich wünsche mir, dass sie 80 Jahre, 100 Jahre lebt. Aber wie geht man damit um, wenn man so eine Nachricht bekommt?", fragt er verzweifelt. Besonders schwer falle ihm die Vorstellung, einen geliebten Menschen verlieren zu müssen. "Ich habe noch nie jemanden verloren", gesteht er im Livestream auf Joyn. Francesca kann ihrem Mitbewohner zwar keine Antwort auf seine Frage geben, doch sie kennt den Schmerz eines solchen Schicksalsschlags aus eigener Erfahrung. Ihre Mutter starb an Krebs, als die Reality-TV-Bekanntheit gerade einmal sieben Jahre alt war. "Ich sage immer, ich hatte Glück im Unglück. Es klingt ganz komisch, aber meine Mama ist gestorben, da war ich sieben", erklärt sie.

Obwohl Francesca ihre Mutter bis heute vermisst, seien viele Erinnerungen an sie im Laufe der Jahre verblasst. "Ich weiß nicht, wie sie lacht. Ich kenne ihre Stimme nicht. Ich weiß leider nichts mehr von ihr. Ich war zu klein", erzählt sie ihren Mitbewohnern. Besonders bewegend ist jedoch, wie ihre Mutter damals mit dem bevorstehenden Tod umging. Weil sie wusste, dass sie nicht mehr lange leben würde, versuchte sie, ihre beiden Töchter behutsam auf den Abschied vorzubereiten. "Sie hat uns gesagt: Mama geht bald an einen schönen Ort, dann muss sie ihre Sachen packen", erinnert sich Francesca. Ihrer Mutter zufolge sollte die Reise an einen Ort führen, "wo es Medikamente gibt. Weil hier gibt es die leider noch nicht". Damit habe sie den Himmel gemeint, wo ein Arzt sie wieder gesund machen könne. Die Erzählung lässt Nikola nicht kalt: Ihm kommen die Tränen. Auch Nina (23) zeigt sich tief berührt. "Ich muss weinen, wenn du das erzählst", gesteht sie. Francesca selbst erinnert sich voller Zuneigung an die tröstenden Worte ihrer Mutter. "Das war voll süß", sagt sie leise.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs verrät Francesca, welchen besonderen Wunsch ihre Mutter trotz ihrer schweren Erkrankung unbedingt verwirklichen wollte. Obwohl sie bereits in jungen Jahren an Krebs erkrankt war und ihr Arzt ihr von einer Schwangerschaft abgeraten hatte, habe sie sich nichts sehnlicher gewünscht als eigene Kinder. "Sie hat gesagt, das ist das Letzte, was sie noch machen will, bevor sie geht", berichtet Francesca. Zunächst brachte sie die heutige Reality-TV-Teilnehmerin zur Welt, eineinhalb Jahre später folgte deren jüngere Schwester. Dahinter habe ein besonders liebevoller Gedanke gesteckt: "Sie wollte mich nicht alleine lassen. Sie wollte, dass auch ich nicht alleine bin." Nikola ist von dieser Geschichte so ergriffen, dass er Francescas Mutter als Engel bezeichnet. Tatsächlich habe sie bis zuletzt versucht, für ihre Angehörigen vorzusorgen. Sogar ihrem Ehemann habe sie ans Herz gelegt, nach ihrem Tod eine neue Partnerin zu finden. Obwohl dieser den Gedanken zunächst ablehnte, habe sie nicht aufgegeben. "Und dann hat sie am Schluss immer gesagt, ich kann dir auch helfen, jemanden zu finden", erinnert sich Francesca an die letzten Wünsche ihrer Mutter. "Promi Big Brother" – täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 oder im Stream auf Joyn.

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Instagram / francibrinley Francesca Morgese in ihrem Lamborghini

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola Grey bei "Promi Big Brother"

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