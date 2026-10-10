Nach Notarzteinsatz kehrt Maurice ins Promi-BB-Haus zurück

Schockmoment bei Promi Big Brother: Bei einer Herausforderung um den Einzug in den Luxusbereich verletzte sich Maurice Dziwak (28) schmerzhaft am Mittelfinger. Obwohl der Realitystar gar nicht nominiert war, nahm er an der Aufgabe teil. Nach dem Ende des Spiels hielt er plötzlich seine Hand in die Höhe. Dabei war deutlich zu erkennen, dass das Ende seines Mittelfingers unnatürlich abstand. Aufgrund der offensichtlichen Verletzung wurde umgehend ein Notarzt gerufen. Maurice musste die laufende Show verlassen und wurde zunächst vor Ort medizinisch versorgt. Anschließend brachte man ihn für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus.

Zurück im Luxusbereich waren die Kandidaten beunruhigt über den Vorfall. Auch während der anschließenden "Promi Big Brother – Die Late Night Show" gab es zunächst noch keine Entwarnung, denn der Realitystar befand sich weiterhin im Krankenhaus. Zuschauer und Mitbewohner mussten sich daher gedulden, bis es ein erstes Lebenszeichen des verletzten Kandidaten gab. Am Ende der Show konnte Moderator Jochen Bendel (58) dann endlich eine erfreuliche Zwischenmeldung überbringen. "Maurice ist auf dem Weg zurück ins Haus. Der Finger ist noch dran", erklärte er. Wie schwer die Verletzung tatsächlich ausgefallen war und welche Behandlung im Krankenhaus nötig wurde, ist aktuell noch unklar.

Dass Maurice bei der Challenge alles gab, passt zu dem Bild, das Fans seit Jahren von ihm haben. In mehreren Reality-Formaten fiel er immer wieder mit großem Ehrgeiz und einer sehr direkten Art auf. Auch sich selbst beschreibt er gern als "Löwe". Genau dieser Anspruch, immer vorneweg zu gehen, brachte ihm viel Aufmerksamkeit ein. Und jetzt eben auch einen schmerzhaften Schockmoment im "Promi Big Brother"-Haus. Maurice wurde 2021 durch Love Island bekannt. Den größeren Durchbruch hatte er 2023, als er mit seiner damaligen Freundin Ricarda Raatz (34) ins Sommerhaus der Stars zog. Danach folgten etliche weitere Reality-Formate.

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Joyn / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Kandidat Maurice Dziwak 2026

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Joyn Maurice Dziwak, "Promi Big Brother"-Kandidat 2026

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Getty Images Jochen Bendel, Moderator

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