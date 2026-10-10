Maurice muss nach "Promi Big Brother"-Spiel ins Krankenhaus

Dramatische Szenen bei Promi Big Brother: Maurice Dziwak (28) zieht sich am heutigen Abend bei einem Spiel offenbar eine schwere Fingerverletzung zu, die einen Krankenhausaufenthalt nach sich zieht. Als nicht nominierter Bewohner tritt der Realitystar an, um sich die Chance auf einen Platz im Luxusbereich zu erkämpfen. Auf dem rutschigen Spielfeld gibt er vollen Einsatz – doch die Aufgabe endet für ihn schmerzhaft. Nach dem Spiel streckt Maurice seine Hand in die Höhe. Dabei fällt auf, dass einer seiner Finger deutlich schräg absteht. Spielleiter Schmiso reagiert sichtlich überrascht und fragt nach: "Maurice, hast du dir jetzt wirklich den Finger ausgekugelt?" Die Verletzung wirkt ernst.

Zunächst versucht der Realitystar, das Spielfeld ohne größere Reaktion zu verlassen. Als er seinen verletzten Finger genauer betrachtet, scheint er jedoch selbst über dessen Zustand zu erschrecken. Auf dem glatten Boden kommt Maurice ein weiteres Mal zu Fall, bevor er direkt von einem Notarzt in Empfang genommen wird. Wie die Behandlung verläuft, können die Zuschauer zunächst nicht mitverfolgen. Moderator Jochen Schropp (47) wendet sich daraufhin an das Publikum und erklärt: "Maurice wird natürlich jetzt in Ruhe verarztet" – zugleich kündigt er weitere Informationen zum Zustand des Kandidaten an. Wenig später liefert auch seine Kollegin Marlene Lufen (55) ein Update: "Maurice ist jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus." Damit steht fest, dass seine Verletzung vor Ort nicht abschließend versorgt werden kann.

Auch im Luxusbereich sprechen die Bewohner anschließend über den Vorfall. Mitbewohnerin Nadja Benaissa (44) ist angesichts der Verletzung sichtlich besorgt. Wegen der auffälligen Fehlstellung des Fingers äußert sie gegenüber den anderen Bewohnern die Vermutung: "Der Finger ist gebrochen." Der Finger habe furchtbar abgestanden. Eine offizielle Diagnose gibt es in der Sendung zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Fest steht lediglich, dass Maurice zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wird. Ob und wann er zurückkehren kann, bleibt zunächst unklar.

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Joyn Maurice Dziwak, "Promi Big Brother"-Kandidat 2026

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SAT.1 Jochen Schropp und Marlene Lufen, die "Promi Big Brother"-Moderatoren

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Imago Nadja Benaissa beim "Promi Big Brother" Reveal Event, September 2026