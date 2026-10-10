Promi-BB-Nikola kündigt Aufklärungsvideo zum Bauchtritt an

Nikola Grey (30) kündigt eine öffentliche Aufklärung über den viel diskutierten Bauchtritt gegen seine Frau Kim Virginia Grey (31) an. Während seiner aktuellen Teilnahme bei Promi Big Brother spricht Mitbewohnerin Francesca Morgese den Realitystar auf den Vorfall an. Sie möchte wissen, wie es dazu gekommen sei und ob Nikola selbst alles mitbekommen habe. Genauere Details verrät er in dem Gespräch allerdings nicht. Stattdessen stellt er in der Sat.1-Show eine Erklärung in Aussicht: "Es wird ein Video geben, wo alles aufgeklärt wird, wie das war." Damit könnte das Paar erstmals ausführlicher schildern, was sich damals zugetragen haben soll. Wann die angekündigte Aufnahme veröffentlicht wird, ist jedoch noch unklar. Auch zum möglichen Veröffentlichungsort kann Nikola bislang nichts sagen. Auf Francescas entsprechende Nachfrage erklärt er lediglich, dass er noch nicht wisse, über welche Plattform das Video verbreitet werden soll.

Kurz nach seiner zunächst klaren Ankündigung schränkt Nikola seine Aussage allerdings wieder ein. Kim und er würden bislang lediglich darüber nachdenken, ein solches Video zu produzieren. Diese widersprüchlichen Aussagen sorgen bei Francesca sichtlich für Verwirrung. An seiner grundsätzlichen Darstellung hält Nikola im "Promi Big Brother"-Haus dennoch fest: "Die Geschichte, dass Kim in den Bauch getreten wurde, ist wahr." Mitbewohner Maurice Dziwak (28) erklärt daraufhin, dass ihm das Paar sehr leidtun würde, sollte sich der Vorfall tatsächlich so ereignet haben. Für den anderen möglichen Fall findet er hingegen deutliche Worte: "Sagen wir mal, ihr habt gelogen, es für PR genutzt. Dann seid ihr für mich das Allerletzte." Zudem weist Nikola Behauptungen zurück, die Schwangerschaft sei erfunden gewesen. "Jeder, der eine Schwangerschaft faked, ist krank", betont er in der Sendung. Selbst von einer möglichen Aufklärung scheint er sich allerdings keine vollständige Ruhe zu versprechen: "Auch wenn du es aufklärst, wirst du trotzdem gehasst." Im TV-Container zeigt Nikola zudem ein persönliches Zeichen seiner Trauer: Auf seinem rechten Unterarm trägt er ein Tattoo, das an sein verstorbenes Kind erinnert.

Kim berichtete im vergangenen Jahr, dass sie ihr ungeborenes Baby verloren habe. Damals deutete sie an, dass ihr eine Person in Deutschland in den Bauch getreten habe. Nähere Angaben zu den Umständen machte Kim jedoch nicht. Später erklärte sie auf Instagram, dass sie zunächst eine Aufklärung erwogen, sich letztlich aber gegen weitere Details in der Öffentlichkeit entschieden habe. Ein Video, wie Nikola es nun bei "Promi Big Brother" in Aussicht stellt, wäre damit eine Abkehr vom bisherigen Umgang des Ehepaares mit dem sensiblen Thema. Für zusätzliche Brisanz sorgten nun Aussagen von Kims ehemaligem Manager Mete in der "Promi Big Brother Late Night Show". Dort zeichnete Mete ein völlig anderes Bild von den damaligen Ereignissen. Er behauptete, Kim sei zwar schwanger gewesen, habe die Schwangerschaft aber selbst mit einer Abtreibungspille beendet. Belege lieferte er dafür nicht. Er betonte stattdessen, seine Informationen würden allein auf dem basieren, was Kim ihm gesagt habe.

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Joyn Nikola Grey bei "Promi Big Brother"

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn / Marc Rehbeck Francesca Morgese, "Promi Big Brother"-Bewohnerin