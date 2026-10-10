Promi-BB-Redo hat erst zweimal in seinem Leben geweint

Im Garten des Promi Big Brother-Hauses wird es emotional: René Dost (57), den die meisten nur als Redo kennen, spricht mit seinen Mitbewohnern über das Thema Trauer. Zunächst behauptet der Gastronom im Promi-BB-Livestream, in seinem Leben noch nie geweint zu haben. Nach kurzem Nachdenken korrigiert er sich jedoch selbst. Seiner Erinnerung nach kamen ihm bislang nur bei zwei besonderen Erlebnissen tatsächlich die Tränen. Das erste Mal, als er sich von seinem schwer kranken Hund verabschieden musste. Das zweite Mal aus purer Freude und Stolz, als er zum ersten Mal vor 2.500 Menschen eine Rede halten durfte. Mit diesem Geständnis gewährt der Unternehmer seinen Mitbewohnern einen seltenen Einblick in seine emotionale Seite.

Besonders ausführlich erzählt Redo von seinem Vierbeiner. Das Tier habe unter starken Beschwerden gelitten, und der Tierarzt habe ihn schließlich vor die Wahl gestellt: eine Operation für 5.000 Euro mit ungewissem Ausgang oder das Einschläfern. Wegen des hohen Alters und der Schmerzen seines Hundes habe er sich für den Abschied entschieden. Zuvor habe er ihn noch "geknuddelt" und "gekuschelt", wie er in der Show schildert. "Er wurde ruhig. Er hat gefühlt, dass das passiert", erinnert sich der Gastronom. Anschließend habe er seinen Hund weder noch einmal sehen noch mitnehmen oder begraben wollen. Erst später, an einer Bushaltestelle und mitten unter fremden Menschen, seien die Gefühle aus ihm herausgebrochen: "Frau weg, Hund weg, meine Familie ist zerbrochen, da habe ich geheult wie ein Schlosshund." Beim zweiten Mal sei der Anlass hingegen ein schöner gewesen: Vor seinem ersten Auftritt vor 2.500 Zuhörern sei ihm vor Aufregung schwindelig geworden. "Jetzt fange ich hier mörderlich an zu heulen", habe er gedacht, so stolz sei er gewesen. Das Klatschen eines guten Freundes habe schließlich die Anspannung gelöst. Anschließend sei er so im Redefluss gewesen, dass er seine Redezeit um zehn Minuten überzogen habe. Weitere Tränen seien dabei nicht geflossen.

Bekannt wurde René als Gastronom und Social-Media-Star. Der Unternehmer aus Hennigsdorf stammt selbst aus einer Gastronomenfamilie und baute sich über Jahrzehnte hinweg ein eigenes Imperium auf. Vor allem seine XXL-Restaurants mit ihren riesigen Portionen machten ihn über die Region hinaus bekannt. Seit dem 5. Oktober 2026 gehört er zum Cast der aktuellen "Promi Big Brother"-Staffel und lebt dort gemeinsam mit seinen prominenten Mitstreitern unter ständiger Kamerabeobachtung.

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Joyn René Dost, auch bekannt als Redo, bei "Promi Big Brother"

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Imago René Redo beim Promi Big Brother Reveal Event 2026 im Capitol Theater Düsseldorf, September 2026

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Imago René "Redo" Dost beim Promi Big Brother Reveal Event 2026 im Capitol Theater Düsseldorf