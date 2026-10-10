Warum Camilla Thurlows Tochter noch im Kinderwagen sitzt

Camilla Thurlow hat offen darüber gesprochen, warum ihre vierjährige Tochter Nora bei längeren Ausflügen weiterhin im Kinderwagen sitzt. Anlass war die Frage eines Followers im Rahmen einer Instagram-Q&A-Runde, dessen Kind vor einer ähnlichen Herausforderung steht. Camilla erklärte daraufhin, dass ihre Tochter zwar grundsätzlich laufen könne, es aber an anderer Stelle hake: "Nora kann laufen, aber sie würde das Konzept nicht verstehen, in eine bestimmte Richtung zu gehen, um irgendwohin zu gelangen, und sie hat auch überhaupt kein Verständnis für Sicherheit." Das autistische Mädchen könne Gefahren demnach nicht richtig einschätzen. Zudem leide es regelmäßig unter Sturzanfällen und werde durch das Laufen stärker angestrengt. Bei einer Familienunternehmung würde Nora laut Camilla außerdem nicht begreifen, dass sie bei ihren Angehörigen bleiben muss – sie könnte stattdessen einfach davonlaufen. Deshalb setzen Camilla und ihr Ehemann Jamie Jewitt bei ihrer Tochter überwiegend auf den Kinderwagen. Er ermöglicht es ihnen, ihre Tochter sicher mitzunehmen und auch längere Strecken gemeinsam als Familie zurückzulegen.

Camilla betonte zugleich, dass Nora bereits zahlreiche Fortschritte gemacht habe. Für ausgedehnte Unternehmungen sei der Kinderwagen derzeit dennoch die praktikabelste und sicherste Möglichkeit. "Sie hat also viele Fortschritte gemacht, aber ja, hauptsächlich benutzen wir immer noch den Kinderwagen, so wie ihr, und ich kenne dieses Gefühl", richtete sie sich an ihren Follower. Da Nora inzwischen größer wird, ist Camilla aktuell auf der Suche nach einem geräumigeren Modell. Darin soll die Vierjährige mehr Platz haben und bei längeren Ausflügen bequemer sitzen können. Am liebsten lasse sich Nora zwar von ihrer Mutter tragen – doch mit zunehmendem Alter und Gewicht werde das immer schwieriger. "Das ist auf lange Sicht wirklich keine Option", stellte Camilla gegenüber ihrer Community klar.

Bei Nora wurde im Februar 2025 Autismus diagnostiziert. Camilla beschrieb ihre Tochter anschließend als nichtsprechend und sprach offen über die Herausforderungen, die sich mit zunehmendem Alter ergeben. Anfang 2026 machte die ehemalige Love Island-Kandidatin zudem öffentlich, dass ihre Tochter neben einer zunehmenden Zahl unerklärlicher Stürze auch an anfallsartigen Ereignissen leide. Für weitere Untersuchungen sei Nora daraufhin an einen Kinderarzt überwiesen worden. Mit Blick auf die kommenden Jahre hatte Camilla gegenüber The Sun bereits eingeräumt: "Es liegen so viele Ungewissheiten vor uns." Unterstützung erhält sie von Jamie, den sie 2017 in der Datingshow "Love Island" kennenlernte. Das Paar heiratete 2021 und hat neben Nora noch zwei weitere Kinder: die ältere Tochter Nell und den Sohn Brodie. Camillas aktuelle Erklärung zum Kinderwagen macht nun deutlich, welche konkreten Sicherheits- und Mobilitätsfragen den Alltag der Familie derzeit bestimmen.

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Getty Images Camilla Thurlow

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Instagram / camillathurlow "Love Island"-Star Camilla Thurlow mit ihren drei Kindern

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Instagram / camillathurlow "Love Island"-Stars Camilla Thurlow und Jamie Jewitt mit ihren drei Kindern, im Mai 2024