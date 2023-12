Geschlecht verraten: Camilla Thurlow ist wieder schwanger!

Camilla Thurlow ist überglücklich! 2017 hatte die Influencerin in der britischen Ausgabe von Love Island ihre große Liebe gesucht und gefunden! Mit ihrem Couple Jamie Jewitt ist sie mittlerweile nicht nur verheiratet – die beiden haben auch zwei gemeinsame Kinder. Doch damit ist die Familienplanung des Paares wohl noch nicht abgeschlossen. Camilla ist wieder schwanger und verrät auch gleich das Babygeschlecht!

Auf Instagram veröffentlichte die ehemalige Flirtshow-Teilnehmerin ein Video, in dem zu sehen ist, wie ihre ältere Tochter Nell (3) die jüngere Nora (1) unterrichtet. Sie deutet mit einem Zeigestock auf eine Tafel, auf der geschrieben steht: "Große Schwestern 1x1 mit dem neuen Modul 'Jungs'. Abschlussprüfung Mai 2024." Demnach dürfen sich Camilla und Jamie im Frühling des kommenden Jahres auf einen kleinen Sohn freuen. "Es wird ein volles Haus", betonte die 34-Jährige.

Die Fans des Paares sind von den Neuigkeiten ganz aus dem Häuschen. "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch, mein wunderschöner Engel. Ich freue mich so für euch alle", schrieb zum Beispiel die YouTuberin Imogen Horton. "Ich bin gespannt, wie es mit einem Jungen im Haus ist", heißt es in einem weiteren Kommentar.

Instagram / camillathurlow Camilla Thurlow und Jamie Jewitts Töchter

Instagram / jamiejewitt_ Jamie Jewitt und Camilla Thurlow mit ihrer zweiten Tochter

Instagram / camillathurlow Camilla Thurlow und Jamie Jewitt im Juli 2023

