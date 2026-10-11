Alle gegen Godfrey: Streit im "Promi Big Brother"-Garten

Bei Promi Big Brother 2026 sorgt ein Umzug für Zoff: Ex-Fußballer Christian Lell (42) ist zurück ins Haus gezogen und hat seinen engen Vertrauten Godfrey Egbon bei den übrigen Bewohnern im Garten zurückgelassen. Am Lagerfeuer eskaliert daraufhin die Stimmung, wie die Szenen auf Joyn zeigen. Während Kim Virginia (31), Anouschka Renzi (62) und weitere Mitbewohner das Verhalten des ehemaligen Fußballprofis kritisieren, nimmt der GNTM-Finalist seinen abwesenden Kumpel in Schutz. Zuerst gerät das Model mit Kim aneinander, kurz darauf fliegen auch zwischen ihm und Anouschka die Fetzen. Am Ende positionieren sich gleich mehrere Bewohner gegen ihn. Auslöser des ersten Wortgefechts ist Godfreys Vorwurf, Kim rege sich hinter Christians Rücken über ihn auf, obwohl sie den Eindruck erweckt habe, alles geklärt zu haben. "Wenn ich mit jemandem etwas kläre oder die Person den Anschein erweckt, als hätte sie etwas mit mir geklärt, und dann wird so etwas in meiner Abwesenheit gesagt, da gehe ich an die Decke", schimpft er.

"Geh nicht hin und lach mit ihm herum", fordert Godfrey Kim weiter auf. Nikola Glumac (30) stellt sich daraufhin auf die Seite seiner Frau und betont, sie müsse Godfreys Sichtweise nicht teilen. Kim selbst erklärt, dass sie trotz eines Konflikts mit jemandem lachen könne – ihre Konsequenzen habe sie dennoch längst gezogen: "Ich habe keinen Deeptalk geführt oder ihm irgendetwas anvertraut. Das wird in dieser Staffel auch nicht mehr passieren." Das Model lässt das nicht gelten: "Also, diese Attitüde ist fake, das passt nicht." Kurz darauf wird Kim ins Haus gewählt und ist damit aus der Diskussion raus. Der nächste Konflikt lässt trotzdem nicht lange auf sich warten: Anouschka findet, Christian mache "Show". Für Godfrey ist das Lästern über einen Abwesenden, beide werden persönlich. Während die Schauspielerin seine düstere Mimik kommentiert, stellt er ihre geistige Reife infrage: "Lern erst mal die Definition von Lästern."

Nikola mischt sich erneut ein und mahnt: "Weißt du was? Sie kann sich das erlauben. Einfach, weil sie eine Dame ist. Zeig mal Respekt." Als Anouschka ihn "Armes kleines Ding" nennt, wird Godfrey persönlich: "Ich glaube, das sagst du, wenn du in den Spiegel schaust. Armes kleines Ding, ich muss wieder in eine Show. Ich brauch wieder Geld." Daraufhin greifen auch Redo und Nina Bezzeg ein. "Jetzt reichts, hör auf!", ruft Redo, während Nina betont: "Du hast sie nicht zu beleidigen!" Godfrey wiederum bezeichnet Redo als "Mister People-Pleaser".

Anzeige Anzeige

Joyn Godfrey Egbon bei "Promi Big Brother"

Anzeige Anzeige

Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Anouschka Renzi, Promi-BB-Kandidatin 2026