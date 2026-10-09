Godfrey geht die Männerfreundschaft mit Christian zu weit

Im Container von Promi Big Brother bekommt eine der engsten Verbindungen erste Risse: Godfrey Egbon und Christian Lell (42) galten bislang als unzertrennliches Duo, doch nun platzt dem Model der Kragen. Auslöser ist ein Kosename, den der Ex-Fußballprofi immer wieder verwendet. Als ein Stück Obst zu Boden fällt, macht Christian seinen Mitbewohner mit den Worten "Spatzi, dein Apfel liegt am Boden" darauf aufmerksam – für Godfrey war das offenbar zu viel. Er stellt unmissverständlich klar, dass er nicht länger "Spatzi" genannt werden möchte. Gleichzeitig betont er, wie viel ihm sein Freund bedeutet: "Ich mag Christian wirklich sehr, aber hin und wieder hat er die Grenze überschritten", erklärt er in der Sat.1-Show. Gemeinsames Duschen scheint für den Laufstegprofi kein Problem zu sein – der ständige Kosename und das scherzhafte Betonen ihrer Vertrautheit gehen ihm hingegen zu weit. Von Christian wünscht er sich mehr Ernsthaftigkeit und einen bewussteren Umgang mit Worten.

Christian nimmt die Ansage zunächst nicht besonders ernst. Godfrey sei "immer zickig", findet der ehemalige Bundesligaspieler und erinnert daran, dass sein Mitbewohner am Vortag noch ein "Bussi" von ihm gewollt habe. Seine neckische Art erklärt er ganz einfach: "Ich mache gerne Späße und so." Godfrey lässt das nicht gelten und hält dagegen, dass ihn dieses Verhalten durchaus nerve. "Es kommt darauf an, wie du etwas ausdrückst", stellt das Model klar. Christian gibt wiederum zu, dass er die Tollpatschigkeit seines Kumpels süß finde – und offenbar gerne die Rolle desjenigen übernimmt, der ihm die Dinge erklärt. Als Godfrey schließlich warnt: "Wir werden anfangen, hart zu streiten, wenn du nicht aufhörst", scherzt Christian prompt über eine mögliche "erste Ehekrise". Die kleinen Grinser seines Gegenübers wertet er als Zeichen dafür, dass dieser die Situation nicht ganz so ernst meint. Am Ende reichen sich beide die Hände und scheinen ihr Kommunikationsproblem vorerst geklärt zu haben.

Dass Christian auch eine ganz andere Seite hat, zeigte sich im Container bereits vor wenigen Tagen. Im Gespräch mit Mitbewohnerin Tessa Bergmeier (37) ließ der Sportler tiefere Einblicke in sein Gefühlsleben zu. Er erinnerte sich an seine Schwester Marie-Therese, die im April 2014 im Alter von nur 27 Jahren an Mukoviszidose starb. Der Verlust geht ihm bis heute nahe – während des persönlichen Gesprächs mit Tessa kamen ihm die Tränen. Außerdem sprach der ehemalige Profikicker offen darüber, einige Jahre nach dem Tod seiner Schwester in eine Depression geraten zu sein. Diese emotionalen Momente stehen in starkem Kontrast zu der lockeren Scherzkeks-Rolle, die Christian im Umgang mit Godfrey häufig einnimmt. Wie sich die Freundschaft der beiden weiterentwickelt, können die Zuschauer auch in den kommenden Tagen täglich bei "Promi Big Brother" verfolgen.

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Collage: Joyn, Joyn Collage: Godfrey Egbon und Christian Lell

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Imago Godfrey Egbon bei der Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Imago Christian Lell beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf