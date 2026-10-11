Ariel zweifelt an Promi-BB-Francescas OnlyFans Millionen

Francesca Morgese hat bei Promi Big Brother mit ihren Aussagen über ihre finanzielle Situation für Aufsehen gesorgt. Die Reality-TV-Bekanntheit erzählte ihren Mitbewohnern, dass sie aufgrund geerbter Schulden ihres Vaters begonnen habe, auf OnlyFans Geld zu verdienen. In ihrem erfolgreichsten Monat soll sie damit rund 450.000 Schweizer Franken eingenommen haben. Mittlerweile habe sie sich sogar ein Millionenvermögen aufgebaut. Doch eine Person glaubt ihr diese Angaben offenbar nicht so recht: Ariel (23). In Jochen Bendels (58) "Promi Big Brother - Die Late Night Show" äußerte die Reality-TV-Teilnehmerin laut blick.ch Zweifel an den geschilderten Summen. Zwar könne sie nachvollziehen, dass Francesca damals in einer schwierigen finanziellen Lage gewesen sei, allerdings gebe es in der Schweiz auch andere Möglichkeiten, mit Schulden umzugehen. Auf den angeblichen Reichtum ihrer Kontrahentin angesprochen, stichelte sie: "Ich kenne mich mit ihren Finanzen nicht aus. Da müsste man vielleicht Giuliano fragen, der weiß das besser." Auch ihre Meinung zu OnlyFans machte Ariel deutlich. "Jeder soll mit seinem Körper machen, was er möchte. Aber ich finde nicht, dass es normalisiert werden soll", erklärte sie in der Sendung.

Doch Francesca war nicht die Einzige, die während Ariels Besuchs in der Late-Night-Show ihr Fett wegbekam. Auch Nikola Grey (30), der derzeit ebenfalls im "Promi Big Brother"-Container lebt, wurde zum Gesprächsthema. Mit ihm hatte Ariel in der Vergangenheit einen gemeinsamen Urlaub in Kroatien verbracht. Obwohl die Reise ursprünglich eine Woche dauern sollte, brach sie ihren Aufenthalt bereits nach vier Tagen ab. Der Grund dafür sei gewesen, dass sie sich mit Nikola überhaupt nicht habe unterhalten können. "Man kann sich mit ihm nicht unterhalten, er denkt null", wetterte Ariel gegenüber Jochen. Zudem gestand sie, dass hinter dem gemeinsamen Trip noch eine ganz andere Absicht gesteckt habe: Sie habe ihren damaligen Partner Giuliano Lorenzo Hediger eifersüchtig machen wollen. Dass ausgerechnet Francesca und Nikola nun gemeinsam im TV-Container wohnen, nutzte Ariel für einen weiteren Seitenhieb gegen ihre Rivalin. "Vielleicht nimmt sie ihn ja als Nächstes – sie nimmt ja gerne meine Männer", spottete sie.

Hinter den gegenseitigen Vorwürfen steckt ein länger andauernder Streit um Ariels ehemaligen Partner Giuliano, mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat. Ariel behauptet, Francesca sei während ihrer damaligen Beziehung mit ihm intim geworden und habe den Kontakt anschließend ihr gegenüber geleugnet. Die OnlyFans-Bekanntheit widerspricht dieser Darstellung jedoch. Ihren Angaben zufolge habe sie Giuliano bereits vor Ariel kennengelernt und zunächst mit ihm geschrieben. Als sie später durch eine Freundin erfahren habe, dass er vergeben sei, habe sie den Kontakt abgebrochen. Erst ein bis zwei Jahre später sei es auf seine erneute Initiative hin zu einem Treffen gekommen. Im Anschluss habe sie anonyme Anrufe und beleidigende Nachrichten erhalten, die sie Ariel zuschreibt. Francesca selbst betrachtet den Konflikt deshalb als einseitig. Ariel bestreitet diese Version der Ereignisse wiederum und betont, dass Giuliano nach dem Vorfall zu ihr zurückgekehrt sei. Auch der Mann im Mittelpunkt des Streits meldete sich inzwischen zu Wort: Auf Instagram kündigte Giuliano an, vermeintliche Falschbehauptungen über seine Person aufklären zu wollen. Eine ausführliche Stellungnahme blieb zunächst allerdings aus.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / _ariel__61, Joyn Collage: Ariel und Francesca Morgese

Anzeige Anzeige

francibrinley Francesca Morgese im Januar 2026

Anzeige Anzeige

RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel