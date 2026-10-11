"Charakterschwach": Marwin Klute schießt gegen Ariel

Marwin Klute (29) hat in der "Promi Big Brother Late Night Show" am Samstagabend deutliche Worte gefunden. Im Gespräch mit Moderator Jochen Bendel (58) äußerte sich der Realitystar zu Ariels (23) vorherigem Gastauftritt, bei dem sie schwere Vorwürfe gegen Francesca Morgese erhoben hatte. Die Influencerin behauptete unter anderem, dass Francesca eine Affäre mit ihrem Ex-Partner Giuliano gehabt habe. Besonders eine Äußerung stieß Marwin dabei sauer auf: Ariel hatte ihrer Kontrahentin vorgeworfen, sie habe sich "hochgeschlafen". Für den Realitystar ging diese Anschuldigung eindeutig zu weit. Einen solchen Vorwurf öffentlich gegen eine andere Frau zu erheben, bezeichnete er in der Sendung als "absolut charakterschwach". Damit stellte sich Marwin klar gegen Ariel, deren Aussagen über Francesca zuletzt für reichlich Gesprächsstoff in der Reality-TV-Welt gesorgt hatten.

Auch abseits der konkreten Anschuldigungen machte Marwin deutlich, dass er die beiden Frauen völlig unterschiedlich einschätzt. Während er Francesca als besonders süß und lustig beschrieb, konnte er Ariel offenbar wenig Positives abgewinnen. Stattdessen teilte der Realitystar gegen die Influencerin aus und stellte sogar infrage, wodurch sie eigentlich bekannt geworden sei. "Der einzige Grund, warum Ariel bekannt ist, ist, dass sie Beef erzeugt", wetterte er in der Late-Night-Show. Seiner Ansicht nach verdanke sie ihre öffentliche Aufmerksamkeit somit vor allem den zahlreichen Auseinandersetzungen, die sie mit anderen Reality-TV-Bekanntheiten austrage. Mit dieser Aussage machte Marwin unmissverständlich klar, auf wessen Seite er in dem aktuellen Konflikt steht. Ob Ariel auf die Kritik reagieren wird, bleibt abzuwarten. Bislang hat sie sich zu seinen deutlichen Worten nicht öffentlich geäußert.

Hintergrund des Streits sind die Vorwürfe, die Ariel zuvor selbst in der "Promi Big Brother Late Night Show" erhoben hatte. Dort behauptete sie, Francesca sei während ihrer damaligen Beziehung mit Giuliano intim geworden. Da Ariel mit ihrem ehemaligen Partner eine gemeinsame Tochter hat, ist die Auseinandersetzung für sie auch mit ihrer persönlichen Vergangenheit verbunden. Francesca widerspricht ihrer Darstellung allerdings. Ihren Angaben zufolge habe sie den Kontakt zu Giuliano zunächst beendet, nachdem sie von dessen Beziehung erfahren hatte. Erst ein bis zwei Jahre später sei es zu einem Treffen zwischen ihnen gekommen. Ariel hält dagegen an ihrer Version der Ereignisse fest. Nun hat sich mit Marwin ein weiterer Realitystar in die Debatte eingeschaltet und deutlich gemacht, dass er Ariels Anschuldigungen gegen Francesca nicht nachvollziehen kann.

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Collage: Imago, Instagram / _ariel__61 Collage: Marwin Klute und Ariel

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Joyn / Marc Rehbeck Francesca Morgese, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel im Finale von "Prominent getrennt"