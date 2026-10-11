Finger bei Spiel gebrochen: Promi-BB-Maurice steht OP bevor

Autsch! Bei Promi Big Brother ging es am Vorabend ordentlich zur Sache – und für Maurice Dziwak (28) endete der sportliche Ehrgeiz im Krankenhaus. Auf dem rutschigen Spielfeld kam der Realitystar zu Fall und verletzte sich dabei an der Hand. Ein Finger stand anschließend in einem Winkel ab, den die Natur so sicher nicht vorgesehen hatte. Die Sanitäter waren sofort zur Stelle, versorgten ihn und brachten ihn zur Untersuchung in die Klinik. Bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" verkündete Moderator Jochen Bendel (58) dann, dass Maurice ins Haus zurückkehren würde. Später wurde bekannt, dass der Finger tatsächlich gebrochen ist. Doch so schnell gibt ein Maurice nicht auf – mit eingegipstem Finger kehrte er zurück ins Haus. Damit ist die Sache allerdings noch nicht ausgestanden: Dem 28-Jährigen steht zusätzlich eine Operation bevor, die offenbar erst nach den Dreharbeiten stattfinden soll.

Zurück bei seinen Mitbewohnern schildert Maurice, wie er überhaupt bemerkt hat, dass etwas gehörig schiefgelaufen ist. "Ich bin so in meinem Adrenalin und sehe so: 'Okay, irgendwas ist hier nicht mehr gleich'", erzählt er. Bewegen ließ sich der betroffene Finger jedenfalls nicht mehr – spätestens da wurde klar, dass es sich um eine ernste Sache handelt. Auch über die weiteren Schritte spricht der Realitystar ganz offen: "Das muss auch operiert werden", erklärt er und führt aus: "Wird dann gerichtet mit einer Schraube."

Dabei hätte Maurice bei dem Spiel gar nicht antreten müssen – als nicht nominierter Bewohner stand für ihn kein Auszug auf dem Spiel. Stattdessen lockte ein Platz im Luxusbereich, und genau dafür legte er sich mächtig ins Zeug. Auf dem rutschigen Untergrund gab er vollen Einsatz, bis ihn der Sturz ausbremste. Nach der Aufgabe hielt er seine verletzte Hand in die Höhe – der schräg abstehende Finger ließ zunächst eine Ausrenkung vermuten. Erst die Untersuchung im Krankenhaus brachte Gewissheit über den Bruch. Immerhin gab es einen Trost für den Realitystar: Die Zuschauer stimmten zu seinen Gunsten ab, sodass er in den Luxusbereich zurückkehren durfte. Moderatorin Marlene Lufen (55) verkündete: "Das sah wirklich übel aus. Bereits in der Nacht konnte er bei uns einziehen. Und weil Sie so abgestimmt haben, sogar ins Haus."

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Joyn Maurice Dziwak bei "Promi Big Brother"

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Joyn Maurice Dziwak nach seinem Krankenhausaufenthalt

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Imago Marlene Lufen bei der Marina Hoermanseder Fashion Show während der Berlin Fashion Week Herbst/Winter 2025 in Berlin