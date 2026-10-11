Frühere Nachbarin: Dilara Kruse teilt Insider über PBB-Gia

Dilara Kruse (35) gibt in "Promi Big Brother – Die Late Night Show" überraschende Einblicke in das frühere Leben von Georgina Stumpf. Die aktuelle Promi Big Brother-Bewohnerin spricht im Container offen über ihre Drogenvergangenheit – ein Thema, das Moderator Jochen Bendel (58) in der Sendung aufgreift. Daraufhin meldet sich Dilara mit ganz persönlichen Erinnerungen zu Wort, denn sie wohnte einst in direkter Nachbarschaft zu Gia und deren damaligem Partner Sido (45). "Sie war meine Nachbarin. Vom Balkon aus konnte ich immer sie und Sido sehen", erzählt sie in der Late-Night-Ausgabe. Was sie dabei mitbekommen habe, sei im Laufe der Zeit immer turbulenter geworden. Gia habe sich in dieser Phase stark verändert, berichtet Dilara: "Da war nur noch laut, da war nur noch Ärger."

Bei ihren Schilderungen unterscheidet Dilara deutlich zwischen Gia und Sido. Über den Rapper sagt sie: "Ich habe ihn nur gesehen, dass er Joints geraucht hat. Nichts anderes." Gia hingegen soll auch andere Substanzen konsumiert haben. Unterstützung habe die Influencerin damals ausgerechnet von Charlotte Engelhardt (48) erhalten. Sidos Ex-Frau, die Gia bis heute nahesteht, soll ihr in einer besonders schwierigen Lebensphase beigestanden haben. Wie dramatisch die Situation gewesen sei, macht Dilara mit deutlichen Worten klar: "Sie war obdachlos. Sie hatte kein Zuhause und wusste nicht, wohin." Zum Schluss betont sie allerdings, wie viel Respekt sie davor habe, dass Gia ihr Leben inzwischen wieder im Griff hat.

Auch im Container gewährte Gia tiefe Einblicke in ihr Privatleben. Dort sprach sie über eine fast vierjährige On-off-Beziehung mit einem Mann, den sie Ende 2020 kennengelernt hatte. Die Partnerschaft sei von ständigen Trennungen und Versöhnungen geprägt gewesen. Nach ihrer Darstellung hatte ihr damaliger Partner bereits vor der Geburt der gemeinsamen Tochter eine andere Frau an seiner Seite. Während der Schwangerschaft zog die Influencerin schließlich aus Berlin weg und richtete ihren Fokus ganz auf ihr Kind. Ganz abgeschlossen war das Kapitel damit offenbar nicht: Noch 2026 verreisten die beiden gemeinsam. Ein erneutes Liebescomeback schloss Gia im Gespräch mit ihrem Mitbewohner Christian Lell (42) im Container jedoch klar aus.

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Collage: IMAGO / Future Image, Imago Collage: Dilara Kruse und Georgina Stumpf

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Imago Sido beim OMR Festival 2026 in den Messehallen Hamburg, Mai 2026

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Instagram / charlottewuerdig Gerogina Stumpf und Charlotte Würdig, Podcasterinnen

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