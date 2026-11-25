Kurt Krömer (52) teilt gegen den Rapper Sido (45) aus – allerdings mit einem Augenzwinkern. In der YouTube-Sendung "Take me Späti" wurde der Comedian zu den unterschiedlichsten Themen befragt, unter anderem auch zu seinem Kleidungsstil. Als er diesen als gemütlich beschrieb, wurde er mit einer angeblichen Behauptung des Rappers konfrontiert: Sido soll ihm vorgeworfen haben, sich seinen Style beim Musiker abgeschaut zu haben. Daraufhin konterte Kurt prompt: "Ach, der ist doch ein Arschloch. Der soll seine Maske aufsetzen und sich verpissen." Doch nur wenig später stellte der Entertainer unmissverständlich klar, dass seine Aussage nicht ernst gemeint sei. "Nee, ich liebe Sido", betonte der Komiker.

Das hinderte Kurt jedoch nicht daran, weitere Sprüche in Sidos Richtung zu klopfen. "Der sagt doch, er ist Harald Juhnke", behauptete der Comedian. Zu der Aussage, dass sich der Rapper einen Smoking von Harald Juhnke gekauft haben soll, fand er noch mal derbe Worte: "Ist das ein Arschloch oder ist das ein Arschloch?" Dabei blieb es jedoch nicht. Der Moderator schilderte, dass er sich schon zuvor ähnlich bissig über Sido geäußert habe. Damals habe er dem Musiker zu einer noch größeren Maske geraten, damit von ihm überhaupt nichts mehr zu sehen sei. Dass hinter den harten Äußerungen keine ernst gemeinte Abneigung steckt, betonte Kurt auch an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich. "Ich liebe den Mann", versicherte er im Interview und ordnete seine vorherigen Sticheleien damit als Scherz ein.

Auch beim Thema Geld blieb Sido jedoch nicht von Kurt Krömers Humor verschont. Der Comedian bezeichnete sich in der Sendung selbst als sehr reich und sprach sich dafür aus, wohlhabende Menschen stärker zu besteuern. Für den Rapper würde er dabei allerdings einen besonders hohen Satz ansetzen. "Sido würde ich viel mehr besteuern als mich", scherzte Kurt. Konkret brachte er für sich eine Besteuerung von 60 Prozent ins Spiel, während Sido ganze 80 Prozent abgeben solle. Die beiden Entertainer kennen sich allerdings schon seit mehreren Jahren. Wie Kurt in dem Format erzählte, war der Musiker schon mal bei seinem Podcast zu Gast. Dort unterhielten sie sich unter anderem darüber, wie sie ihren Lebensabend verbringen möchten. Sido hatte zuletzt allerdings auch selbst gegen einen anderen Kollegen ausgeteilt. In seinem Podcast "Dein Ernst" mit Benjamin von Stuckrad-Barre (51) hatte er sich über Ski Aggu (29) und dessen markante Skibrille geäußert.

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Imago Kurt Krömer in der ARD-Talkshow "3 nach 9", März 2022

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Imago Sido beim OMR Festival am 6. Mai 2026 in den Hamburger Messehallen

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