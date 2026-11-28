Sido (45) schaut heute etwas anders auf seine Ehe mit Charlotte Engelhardt (48) zurück. Im Podcast "Hotel Matze" sprach der Rapper jetzt offen darüber, was ihm die gemeinsamen Jahre mit der Moderatorin gezeigt haben. Sein Fazit fällt schonungslos aus: "Diese Ehe, die hat mir gezeigt, dass ich nicht für Ehe gemacht bin." Leicht war der Weg zu dieser Erkenntnis aber nicht. Nachdem das Paar 2020 seine Trennung öffentlich gemacht hatte, habe er zunächst stark an sich selbst gezweifelt. Bei der Hochzeit war er nämlich fest davon überzeugt, dass die Verbindung für immer halten würde. "Ich dachte schon: Bis dass der Tod uns scheidet, wir meinen das ernst", schilderte der Rapper. Umso härter habe ihn das Eheaus getroffen. Er habe "ein Gefühl von Versagen in mir" gespürt, "als das dann nicht geklappt hat", gab Sido schon einmal bei teleschau zu.

Sido und Charlotte hatten im Dezember 2012 geheiratet und haben zusammen zwei Söhne. Nach acht Ehejahren gaben sie schließlich ihre Trennung bekannt. Dabei hatte der Rapper früher noch ganz andere Pläne für die Zukunft: Wenn die Kinder einmal ausgezogen wären, wollte er mit seiner Frau um die Welt segeln. Von diesem Gedanken hat er sich inzwischen verabschiedet. Eine Partnerschaft müsse heute für ihn nicht mehr ein Leben lang halten. "Das kann immer wieder passieren, dass man sich trennt", erklärte er im Podcast. Er sei "nicht mehr so festgefahren, was das angeht, dass man mit jemandem für immer und ewig zusammen sein muss". Erst die eigene Erfahrung habe ihm die Augen geöffnet: "Ich musste da jetzt einmal durch, um zu wissen: Nee, das ist doch nicht für mich."

Nach der Trennung habe er außerdem angefangen, sich intensiver mit sich selbst und seinem Bewusstsein auseinanderzusetzen. Vorher habe sein Leben nach eigener Aussage vor allem im Außen stattgefunden. Auch wenn seine eigene Bilanz bitter ausfällt, trennt Sido die gescheiterte Ehe klar von seiner Verantwortung gegenüber seiner Ex-Frau und seinen Söhnen. "Ich werde mich für immer um sie kümmern und um die Kinder", betonte der Rapper. Dieses Versprechen hätten sich die beiden gegenseitig gegeben. Charlotte hatte ebenfalls bereits Einblicke in die schwierige Zeit nach dem Liebesaus gewährt. In der RTL+-Show Bad Boyfriends erzählte sie emotional, wie schwer ihr der Schlussstrich gefallen sei.

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Imago Sido und Charlotte Engelhardt, August 2018

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Imago Sido beim OMR Festival am 6. Mai 2026 in den Hamburger Messehallen

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