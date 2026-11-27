Sido (45) gewährt einen ungewöhnlich privaten Einblick in sein Sexleben. Im Podcast "Hotel Matze" spricht der Rapper offen darüber, dass ihn auch intime Begegnungen mit Prostituierten beschäftigen. Wie der Musiker in dem Gespräch verriet, gehen ihm diese intimen Momente nahe. Sie lösen bei ihm demnach zahlreiche Gedanken und Zweifel aus. Wie stark sein Grübeln in solchen Momenten wird, fasst Sido mit wenigen Worten zusammen: "Mein Kopf geht zu sehr an." Welche Zweifel ihn während oder nach diesen Begegnungen genau plagen, ließ er im Podcast allerdings offen.

Auch im weiteren Gespräch bleibt Sido bei diesem persönlichen Thema, ohne einzelne Erlebnisse ausführlich zu schildern. Stattdessen macht er deutlich, dass ihn die Erfahrungen mit Prostituierten gedanklich nicht loslassen. Im Mittelpunkt seiner Schilderung steht dabei vor allem die innere Unruhe, die in diesen Situationen in ihm aufkommt. Statt die Momente einfach geschehen zu lassen, scheint der Musiker sie gedanklich immer wieder zu hinterfragen. Konkrete Situationen nennt der Rapper in dem vorliegenden Ausschnitt jedoch ebenso wenig wie andere beteiligte Personen. Zudem erklärt er nicht, ob seine Zweifel bereits während der Treffen entstehen oder ihn erst danach einholen. Damit setzt Sido zwar einen sehr intimen Schwerpunkt, wahrt bei den Hintergründen aber seine Privatsphäre. So bleibt es bei seiner knappen, aber vielsagenden Beschreibung, dass sein Kopf in diesen Momenten einfach nicht abschalten kann.

Sido heißt bürgerlich Paul Hartmut Würdig und ist vor allem als Rapper, Musiker und Produzent bekannt. Bei "Hotel Matze" spricht er über ein persönliches Thema, ohne sein Innerstes vollständig offenzulegen. Er benennt zwar klar, dass sein Kopf bei den Begegnungen stark arbeitet, zieht bei den genauen Inhalten seiner Gedanken aber eine Grenze. Die genauen Hintergründe seiner Zweifel gibt der Musiker dabei allerdings nicht preis. Was ihn in den beschriebenen Momenten konkret umtreibt, behielt Sido auch in dem offenen Gespräch für sich.

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