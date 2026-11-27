Sido (45) hat offen über eine der dunkelsten Phasen seines Lebens gesprochen. Im Podcast "Hotel Matze", dessen rund zweistündige Folge seit Mittwoch auf YouTube abrufbar ist, erzählte der Rapper ausführlich von seiner exzessiven Zeit während der Coronapandemie. Obwohl er bereits in Berlin lebte, mietete er zusätzlich eine Suite im Hotel Waldorf Astoria. Dort empfing er Freunde und organisierte über mehrere Tage hinweg sogenannte Sessions. Zunächst stand dabei die Musik im Mittelpunkt: Produzenten und Lautsprecher waren vor Ort. Mit der Zeit sei das gemeinsame Musizieren jedoch zunehmend in den Hintergrund gerückt. Stattdessen hätten Drogen und der Verlust jeglicher Kontrolle im Mittelpunkt gestanden. Die teure Phase ging laut dem Musiker auch an seinem Vermögen nicht spurlos vorbei: "Also ich gehe mal davon aus, diese ganze Coronazeit und diese ganze Session Quatsch und so, das hat mich eine Mill gekostet."

Auf die Frage, was er sich damals von seinem Drogenkonsum versprochen habe, fand Sido klare Worte: "Ich wollte mal die Kontrolle verlieren." Weil er große Mengen vertragen habe, habe er auch entsprechend viel konsumieren müssen, wie Raptastisch berichtet. Eine Todessehnsucht habe er rückblickend aber nicht gehabt. Er habe schlicht "keinen Bock auf jetzt auf hier" gehabt, schilderte er im Podcast. Die mehrtägigen Sessions hätten meistens freitags begonnen. Sido habe seinen Freunden dann angekündigt, dass er vor Ort sei und sich um alles kümmere. Auch Prostituierte habe er zu den Treffen bestellt, zu sexuellen Begegnungen sei es jedoch nur selten gekommen. Dafür brauche er Vertrauen und emotionale Nähe, erklärte der Musiker. Die angebliche Arbeit an neuen Songs sieht er rückblickend als bloße Ausrede – vergleichbar mit den Vorwänden eines Alkoholikers, der stets einen Grund zum Trinken findet.

Schönreden will Sido diese Zeit nicht. Er beschreibt sie als "komplett dunkel", eine Heldengeschichte sei das keineswegs. Durch das Kokain sei unter anderem seine Nasenscheidewand beschädigt worden. Bereits 2022 hatte der Rapper öffentlich gemacht, dass er die damalige Krise beinahe nicht überlebt hätte. Danach begab er sich in eine Klinik und in Therapie. Rückblickend sagt er, die Drogen hätten ihn letztlich zur Therapie und zu seinem heutigen Leben geführt. Möglicherweise hätten sie ihn aber auch einige Lebensjahre gekostet, wie Raptastisch berichtet. Nach eigenen Angaben verzichtet der Musiker mittlerweile vollständig auf Alkohol. Doch schon in der Vergangenheit geriet er wegen seines Drogenkonsums in Schwierigkeiten. Bei der Einreise nach Norwegen wurde er mit illegalen Substanzen erwischt und daraufhin festgenommen. Für kurze Zeit musste er in einer Untersuchungshaftzelle bleiben. Wann sich der Vorfall genau zugetragen hat, ließ Sido offen.

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