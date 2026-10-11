Promi-BB-Gia gibt Details zu ihrer On-off-Beziehung bekannt

Gia Georgina hat im Promi Big Brother-Container offen über ihre turbulente Vergangenheit gesprochen. In einem persönlichen Gespräch mit Christian Lell (42) gewährte die Influencerin Einblicke in ihre frühere Beziehung, die von zahlreichen Höhen und Tiefen geprägt war. Fast vier Jahre lang war sie mit ihrem Ex-Partner zusammen, den sie Ende 2020 kennengelernt hatte. Doch statt einer harmonischen Liebesgeschichte erlebte das Paar immer wieder Trennungen und anschließende Versöhnungen. Besonders eine Enthüllung ließ Christian aufhorchen: Bereits vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter soll Gias damaliger Freund eine andere Frau gehabt haben. Rückblickend erinnert sich die Reality-TV-Bekanntheit an eine ausgesprochen belastende Zeit. "Es war alles furchtbar, aber ich habe mich auf die Schwangerschaft konzentriert. Ich bin extra aus Berlin weg, und ab dem Tag, als mein Kind in meinen Armen lag, war es okay", erklärte sie. Obwohl Gia und ihr Ex in diesem Jahr sogar noch zusammen verreist waren, kommt eine erneute Beziehung für sie keinesfalls infrage. "Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf", stellte sie bei "Promi Big Brother" unmissverständlich klar.

Im Jahr 2024 wurde Gia schwanger. Zu diesem Zeitpunkt hatte ihre Beziehung bereits zahlreiche Krisen durchlaufen. Weshalb sie sich trotz der Schwierigkeiten immer wieder auf ihren damaligen Partner eingelassen hatte, konnte sie Christian inzwischen selbst erklären. "Es war ja On-off, on-off. Es war dieses Typische halt: Ich bin immer wieder zurück", erinnerte sie sich an das ständige Hin und Her. Einen wesentlichen Anteil an den wiederkehrenden Problemen habe zudem der damalige Konsum gehabt. "Ich würde sagen, einer war auf jeden Fall die wilde Zeit des Konsums. Das hat immer eine Rolle gespielt, weil dadurch extreme Streitereien entstanden", berichtete die Influencerin. Dadurch hätten sich sowohl das Verhalten als auch die gegenseitige Wahrnehmung verändert. Immer wieder sei es zu heftigen Vorwürfen und Konflikten gekommen, die Gia mit dem heutigen Abstand kaum noch nachvollziehen könne. Mittlerweile ist ihr allerdings bewusst, dass die Beziehung auch unabhängig davon keine langfristige Zukunft gehabt hätte. "Eigentlich hat das überhaupt nicht gepasst, weil wir gar nicht dasselbe wollten", zog sie ein ernüchterndes Fazit.

Inzwischen dreht sich Gias Alltag vor allem um ihre kleine Tochter. Umso emotionaler war für die Reality-TV-Teilnehmerin die Vorstellung, während ihrer Zeit bei "Promi Big Brother" längere Zeit von ihrem Kind getrennt zu sein. Vor ihrem Einzug hatte sich die Influencerin deshalb etwas Besonderes überlegt, damit ihre Tochter sie auch während ihrer Abwesenheit ein wenig bei sich haben kann. Zwei Nächte hintereinander schlief Gia in demselben T-Shirt, das anschließend als Kissenbezug für die Kleine verwendet werden sollte. Auf diese Weise sollte der vertraute Geruch ihrer Mama dem Mädchen Trost spenden und die Trennung etwas leichter machen. Auch wenn ihr der Abschied von ihrer Tochter alles andere als leichtfiel, freute sich Gia gleichzeitig darauf, sich der Herausforderung im berühmten TV-Container zu stellen.

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Imago Georgina Gia Stumpf beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf

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Instagram / giageorgina Georgina Stumpf, Social-Media-Star

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Instagram / giageorgina Georgina Stumpf und ihre Tochter