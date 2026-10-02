Kurze Verlobung: Michelle Kaminsky & Lukas sind verheiratet

Michelle Kaminsky und ihr Partner Lukas sind ab sofort Mann und Frau! Nur wenige Wochen nach ihrer Verlobung Ende August hat sich das Paar überraschend das Jawort gegeben. Die Neuigkeit verkündeten die beiden gemeinsam in einem Instagram-Clip. Darin erzählen sie, dass sie sich ganz spontan für eine standesamtliche Trauung entschieden haben. Gefeiert wurde dabei im kleinsten denkbaren Rahmen: Weder Familie noch Freunde waren bei der Eheschließung dabei – Michelle und Lukas gingen diesen Schritt ganz allein. Auch auf Eheringe mussten sie zunächst verzichten. Da die Trauung so kurzfristig stattfand, blieb offenbar keine Zeit für größere Vorbereitungen. Entsprechend überrascht reagierten viele Follower auf die Nachricht, denn bislang hatte nichts auf eine so schnelle Hochzeit hingedeutet.

In dem Video können die frisch Vermählten ihr neues Eheglück selbst kaum fassen. "Wir haben geheiratet. Das ist so crazy. Wir haben einfach ganz spontan geheiratet", erzählen sie ihrer Community. Auch die ungewöhnlichen Umstände nehmen sie mit Humor: "Wir haben keine Ringe. Wir waren zu zweit, alleine." Am Morgen der Trauung wurde die ehemalige Temptation Island-Kandidatin von ihrer besten Freundin mit einem Blumenstrauß überrascht. Anschließend wollten die frisch Vermählten offenbar gemeinsam Eheringe kaufen. Eine größere Feier mit Familie und Freunden soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Doch vorher dürfen sich Michelle und Lukas erst einmal auf die Geburt ihres Babys freuen. "Wegen der Babylaus in zwei, drei Jahren dann die große Hochzeit mit Familie und Freunden", erklärt Michelle.

Erst vor rund fünf Wochen hatten Michelle und Lukas ihre Verlobung öffentlich gemacht. Damals teilte Michelle auf Instagram mehrere Fotos und Videos von dem Antrag. Lukas hatte sich dafür etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Eine Kuh trug ein Schild mit der Frage "Will you marry me?" um den Hals. Dazu gab es rote Rosen – eine Mischung aus Bauernhof-Charme und Romantik, die Michelle offenbar völlig überraschte. "Kann es immer noch nicht glauben", schrieb sie. Schon damals stand neben dem frisch gewonnenen Verlobungsglück allerdings ein noch größeres Ereignis bevor: die Geburt ihrer Tochter. Auf die bereiten sich Michelle und Lukas unter anderem gemeinsam mit einem Geburtsvorbereitungskurs vor.

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Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky und ihr Mann Lukas, Oktober 2026

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Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky und ihr Partner Lukas, September 2026

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Instagram / miseli_kmy Eine Kuh trägt das Schild für Michelle Kaminskys Heiratsantrag

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