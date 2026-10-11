John McEnroe verkauft sein Malibu-Traumhaus für 31 Millionen

John McEnroe (67) und seine Ehefrau Patty Smyth wollen sich von ihrem Strandhaus in Malibu trennen. Wie das Wall Street Journal berichtet, steht das Anwesen des Paares in der exklusiven Küstenlage Paradise Cove seit Anfang Oktober für 31 Millionen Euro zum Verkauf. Das prominente Ehepaar sucht elf Jahre nach dem Kauf einen neuen Besitzer für sein Strand-Domizil. Paradise Cove gilt als eine der begehrtesten Adressen an der kalifornischen Küste – entsprechend hoch ist auch die Summe, für die das Haus angeboten wird. Ob die beiden bereits einen neuen Wohnsitz im Blick haben, ist bislang nicht bekannt. Auch zu den Gründen für den Verkauf äußerten sich John und Patty bisher nicht öffentlich.

Die beiden hatten die Immobilie 2015 für 18 Millionen Euro gekauft. Der aktuelle Angebotspreis liegt damit ganze 13 Millionen Euro über der ursprünglichen Kaufsumme. Dass sich der Tennisstar nun von dem Haus trennt, dürfte für einige überraschend sein: Gegenüber dem Wall Street Journal erklärte er, wie viel ihm das Anwesen bedeutet habe. Der Sportler, der auf dem Platz jahrelang für seine Wutausbrüche bekannt war, beschrieb sein Zuhause in Malibu als beruhigenden Rückzugsort in seinem Leben. Die Lage direkt am Wasser und der weite Blick auf den Pazifik zählen zu den Merkmalen, die das Objekt so begehrt machen.

John und Patty sind bereits seit 1997 verheiratet und zählen damit zu den beständigsten Paaren im Showgeschäft. Während er als Tennisikone Geschichte schrieb, machte sie sich als Sängerin und Songwriterin einen Namen. Der Sportler gehört zu den bekanntesten Namen seiner Disziplin: In den 1980er-Jahren dominierte er die Tenniswelt und sorgte mit seinem Temperament immer wieder für Schlagzeilen. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere blieb er dem Sport als Kommentator und Analyst treu. Patty feierte unter anderem mit der Band Scandal Erfolge, bevor sie ihre Karriere als Solokünstlerin fortsetzte. Nun steht dem Ehepaar ein Neuanfang bevor – zumindest in Sachen Wohnen.

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Getty Images John McEnroe im Juni 2022

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Getty Images Roger Federer, John McEnroe, Andy Roddick und Andre Agassi bei der Fan Week im USTA Billie Jean King National Tennis Center

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Getty Images Patty Smyth und John McEnroe bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 in Beverly Hills

31 Millionen Euro für Johns und Pattys Strandhaus: Findet ihr den Preis gerechtfertigt? Absolut – die Lage direkt am Pazifik ist schlicht unbezahlbar. Nee, im Vergleich zum Kaufpreis ist das viel zu teuer. Ergebnis anzeigen