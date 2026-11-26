Prinzessin Kate (44) hat sich nach ihrer Krebserkrankung an eine echte Mammutaufgabe gewagt: Im Juni 2026 nahm sie an der National Three Peaks Challenge teil und bestieg in weniger als 24 Stunden die jeweils höchsten Gipfel Schottlands, Englands und Wales'. Das zeigt der Trailer zur Dokumentation "Heal", den der Kensington Palast jetzt veröffentlicht hat. Die dreifache Mutter meisterte die komplette Strecke selbst, bekam unterwegs aber Unterstützung. Auf einigen Etappen begleitete sie ihr jüngerer Bruder James Middleton (39). Mit der Aktion sammelte die 44-Jährige Spenden für die Royal Marsden Cancer Charity, die Krebspatienten unterstützt. Zugleich wurde die Gipfeltour zu einem persönlichen Zeichen ihrer Genesung. Der Film zeigt neben den Strapazen am Berg auch seltene private Momente mit Prinz William (44) und den gemeinsamen Kindern Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8).

Im Trailer ist auch ein Gespräch der Geschwister während eines gemeinsamen Abschnitts der Wanderung zu sehen. Darin spricht James eine bekannte Tradition an: Viele Patienten läuten zum Abschluss ihrer Krebsbehandlung eine Glocke. "Ist es nicht so, dass man beim Verlassen des Royal Marsden die Glocke läutet?", fragt er. Kates Antwort: "Ja, aber ich habe die Glocke nicht geläutet." Warum sie auf das Ritual verzichtete, erklärt sie nicht. Ihr Bruder findet stattdessen eine eigene Deutung: "Vielleicht ist das hier also dein Glockenläuten." Schon während Kates Therapie hatten die beiden davon gesprochen, zusammen Berge zu erklimmen. Nach der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung im März 2024 hatte James ein Kindheitsfoto von einer gemeinsamen Wanderung geteilt und ihr den Rückhalt der Familie zugesichert. Kate beendete ihre Chemotherapie im September 2024 und gab im Januar 2025 bekannt, in Remission zu sein. "Heal" startet am 29. November auf BBC One und einen Tag später in den USA auf NBC. Zudem soll die Dokumentation auf Peacock sowie in Australien und Kanada verfügbar sein. Für Deutschland ist noch keine Veröffentlichung bekannt.

In der Dokumentation spricht Kate offen darüber, wie sehr die Erkrankung sie geprägt hat – und zwar nicht nur körperlich. "Krebs verändert einen. Er verändert den Körper. Er verändert einen körperlich. Aber eine Krebsdiagnose verändert etwas in einem auf einer viel, viel tieferen Ebene", erzählt die Prinzessin in "Heal". Mit dem Ende der Behandlung ist die Genesung für sie nicht abgeschlossen: "Heilung ist eine Reise. Es geht darum, wieder eine Verbindung zu den Dingen herzustellen, die man einst kannte, und darum, neben der Ungewissheit auch Hoffnung und Freude zu finden." Zudem unterstreicht sie, wie wichtig vertraute Menschen in schwierigen Phasen sind: "Es ist klar, dass wir die Herausforderungen des Lebens nicht allein tragen sollen." Nach dem Ende der Gipfeltour hält der Film ein emotionales Wiedersehen mit George, Charlotte und Louis fest. Seit der Bekanntgabe ihrer Remission nimmt Kate schrittweise wieder öffentliche Termine wahr. Dabei engagiert sie sich weiterhin für die Krebsversorgung und die Begleitung von Patienten während ihrer Genesung.

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Getty Images Catherine, Prinzessin von Wales, besucht die Earthshot-Preisverleihung in Mumbai

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https://x.com/KensingtonRoyal/status/2071292634723909851 Prinzessin Kate beim Klettern, 28. Juni 2026

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