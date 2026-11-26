Senta Berger (85) hat intime Einblicke in ihre langjährige Ehe gegeben. Fast 58 Jahre lang war die Schauspielerin mit dem Regisseur Michael Verhoeven (†85) verheiratet. Er verstarb im Jahr 2024. Im Interview mit der Abendzeitung sprach sie nun nicht nur über das gegenseitige Vertrauen und die gemeinsamen Jahre, sondern auch über die körperliche Seite ihrer Beziehung. Zwischen ihr und ihrem Mann habe von Anfang an eine besondere Anziehung bestanden, erinnert sich Senta. "Zwischen uns war immer viel Erotik", erzählt sie offen. Mit einem Augenzwinkern ergänzt die Schauspielerin: "Aber das darf man eigentlich nicht sagen, weil es ja immer um die hohen Werte gehen soll."

Michael starb im April 2024 im Alter von 85 Jahren in der Nähe von München. Für Senta war er stets das Zentrum der Familie. Den schmerzhaften Verlust verarbeitete sie später unter anderem bei der Arbeit an dem Film "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke". Darin übernahm sie die Hauptrolle, während ihr Sohn Simon Verhoeven (54) Regie führte und das adaptierte Drehbuch verfasste. Die Dreharbeiten wurden sehr emotional. "Dann wurde das zu einer extremen und besonderen Zeit: Ich habe meinen Mann verloren, die Kinder ihren Vater", schildert Senta gegenüber der Abendzeitung. Rückblickend sei das Projekt für sie "der bewegendste Film seit Langem gewesen", verriet die Schauspielerin im Gespräch mit der Zeitung.

Schon im Mai hatte Senta von Michael geschwärmt. Als sie anlässlich ihres Geburtstags nach dem schönsten Geschenk ihres Lebens gefragt worden war, hatte sie dpa in München geantwortet: "Michael, natürlich!" Kennengelernt hatten sich die beiden laut Kurier.at 1963 bei den Dreharbeiten zu "Jack und Jenny". Michael war damals Mediziner und stand nebenbei als Schauspieler vor der Kamera. Ein gemeinsamer Filmkuss wurde zum Auftakt ihrer großen Liebe.

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Getty Images Senta Berger und Michael Verhoeven, 2021

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Getty Images Michael Verhoeven und Senta Berger posieren mit ihrem Sohn Simon, November 2015

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