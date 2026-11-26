Kandi Burruss (50) wagt rund zwei Jahre nach ihrem Aus bei "The Real Housewives of Atlanta" einen beruflichen Neustart. Die Grammy-Gewinnerin übernimmt die Leitung der neuen Unternehmerinnen-Wettbewerbsshow "Bank on Her", die bei Oprah Winfreys (72) Sender OWN läuft. Das Format feiert am Freitag, dem 4. Dezember, Premiere und stellt drei aufstrebende Unternehmerinnen samt ihrer Geschäftsideen vor. An Kandis Seite bewerten die Jurymitglieder Raquel Graham und DonJuan Clark die Konzepte, Strategien und Zukunftsaussichten der Kandidatinnen. Für Kandi ist die Show zugleich eine deutliche Veränderung gegenüber ihrer bisherigen TV-Arbeit: Nach 14 Staffeln voller Reality-TV-Dramen steht diesmal ihr Geschäftssinn im Vordergrund. Zudem soll Kandi ambitionierte Gründerinnen dabei begleiten, ihre Pläne überzeugend zu präsentieren und auf ein tragfähiges Fundament zu stellen.

Kandi hatte "The Real Housewives of Atlanta" im Jahr 2024 nach 14 aufeinanderfolgenden Staffeln verlassen, um sich neuen Projekten zu widmen. Mit dieser Entscheidung ist sie bis heute sehr zufrieden. "Ich könnte nicht glücklicher darüber sein, wie die Dinge gelaufen sind, seit ich nicht mehr in der Show bin", betonte sie gegenüber People. Als einen Grund für ihren Exit nannte die Sängerin die Belastung durch die nahezu ganzjährigen Dreharbeiten.

Doch nicht nur beruflich begann für Kandi ein neuer Lebensabschnitt. Nach elf Jahren Ehe reichte sie die Scheidung von Todd Tucker ein. "Ich trete in ein neues Kapitel ein und widme mich meiner Arbeit, meiner Familie und meinem eigenen Wachstum. Ich bin allen dankbar, die uns über die Jahre unterstützt haben, und bitte um Privatsphäre, Nachsicht und Verständnis, während wir diesen Übergang mit unserer Familie bewältigen", stellte sie laut The Blast klar. Trotz der Trennung wollen Kandi und Todd ihren Kindern zuliebe freundschaftlich miteinander umgehen. Auch die gemeinsame Betreuung des Nachwuchses funktioniere nach Angaben der Sängerin gut. "Wir meistern das Co-Parenting gut", betonte Kandi.

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Getty Images Kandi Burruss bei einer Pre-Grammy-Party, 2020

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SIPA PRESS/ Action Press Kandi Burruss im Februar 2017 in Hollywood

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