Das war ein kurzes Vergnügen: Nach gerade einmal drei Monaten sind Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (34) und ihr Freund Manfred W. schon wieder getrennt. Gegenüber Bild bestätigte Anna-Carina das Liebes-Aus jetzt mit wenigen Worten: "Ja. Es stimmt. Wir sind getrennt." Wie das Blatt berichtet, ging die Entscheidung von Anna-Carina aus, weil ihre Gefühle am Ende nicht für die große Liebe gereicht hätten. Was genau zu dem überraschend schnellen Ende geführt hat, behalten die beiden allerdings für sich – weder die Musikerin noch der 30-jährige Fischbrötchenverkäufer möchten öffentlich über die weiteren Hintergründe sprechen.

Für Manfred soll die Beziehung alles andere als eine flüchtige Liaison gewesen sein, denn laut Bild nahm er die Partnerschaft sehr ernst und hatte große Hoffnungen auf eine gemeinsame Zukunft gesetzt. Obwohl beide aus Schaustellerfamilien stammen und damit einen ähnlichen Hintergrund teilen, klappte es als Paar letztlich nicht. Einen Rosenkrieg gibt es nach dem Liebes-Aus trotzdem nicht, im Gegenteil: Im Gespräch mit der Zeitung fand Manfred lobende Worte für seine Ex-Freundin. "Anna-Carina ist eine beeindruckende Frau, die das Herz am rechten Fleck hat. Die Gründe für die Trennung bleiben jedoch eine Angelegenheit zwischen Anna und mir. Darauf möchte ich nicht weiter eingehen", erklärte er und wünschte ihr für ihren "weiteren Lebensweg" noch "nur das Beste". Manfred kommt aus Bramsche bei Osnabrück und betreibt zusammen mit seiner Mutter einen mobilen Fischimbiss, weshalb er genau wie Anna-Carina schon seit Kindertagen mit dem Leben auf Jahrmärkten und Volksfesten vertraut ist.

Dabei hatte die Liebesgeschichte der beiden vor einigen Monaten noch äußerst romantisch begonnen. Am 10. Oktober machte Anna-Carina die Beziehung während ihres Jubiläumskonzerts in Dessau publik, als Manfred überraschend bei ihr auf der Bühne auftauchte und ihr einen großen Strauß roter Rosen überreichte. Vor den Augen des Publikums besiegelten die beiden ihren ersten gemeinsamen Auftritt als Paar anschließend mit einem Kuss. Vor ihrer Romanze mit dem Imbissbetreiber war die Sängerin mehrere Jahre lang vergeben – von Ende 2022 bis Februar 2026 war sie mit Daniel Böhm liiert, ehe sie sich nur wenige Monate nach dieser Trennung an der Seite von Manfred zeigte. Davor war Anna-Carina mit dem TV-Moderator Stefan Mross (51) verheiratet, mit dem sie viele Jahre lang auch vor der Kamera zu sehen war.

Anzeige Anzeige

Imago Sängerin Anna-Carina Woitschack im November 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack im Oktober 2026

Anzeige Anzeige