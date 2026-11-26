Loredana Wollny (22) und ihr Ehemann Servet Özbek nehmen die Entschuldigung von Silvia Wollny (61) nicht an. In einem gemeinsamen Video auf Instagram reagiert das Paar jetzt auf die öffentlichen Worte der Familienmatriarchin und lässt kein gutes Haar daran. Vor einem Kamin sitzend spielen die beiden einzelne Passagen aus Silvias Entschuldigungsclip ab und kommentieren sie Stück für Stück. Dabei bezweifeln sie mehrfach, dass ihre Worte aufrichtig gemeint sind. Im Mittelpunkt des aktuellen Streits steht ein angeblicher Vorfall während der Dreharbeiten in Deutschland. Servet behauptet, er habe sich am Set auf Kurdisch mit einem Kameramann unterhalten. Daraufhin habe seine Schwiegermutter ihn zurechtgewiesen und Kurdisch, Türkisch sowie Arabisch als "dreckige Sprache" bezeichnet. Loredana unterstützt die Darstellung ihres Mannes und macht ebenfalls deutlich, dass sie die Entschuldigung ihrer Mutter nicht akzeptiert. Einen unabhängigen Beleg dafür, dass die Äußerung bei den Dreharbeiten tatsächlich so gefallen ist, liefert das Video allerdings nicht.

Silvia hatte in ihrem Clip zuvor erklärt, ihre damalige Aussage sei während eines emotionalen Streits gefallen. "Ich wollte mich ganz einfach noch mal persönlich bei euch entschuldigen für die Aussage, die ich gemacht habe", richtete sie sich an das Paar. Loredana erkennt jedoch einen Widerspruch zu Silvias früherer Darstellung, nach der Äußerungen aus dem Zusammenhang gerissen worden seien. "Also erst mal hast du letztens gesagt, die Sachen sind aus dem Zusammenhang gerissen. Jetzt sagst du, das ist aus einem Streit herausgefallen. Was denn jetzt?", richtet sie sich direkt an ihre Mutter. Zugleich fordert sie, dass Silvia offenlegt, wie es überhaupt zu dem Streit kam und wie er ablief. Das Paar wirft Silvia und Loredanas Schwester Sarafina Wollny (31) außerdem vor, unter einem Beitrag von RTLZWEI über Fake-Accounts negative Kommentare verfasst oder dazu aufgerufen zu haben. Nach eigenen Angaben besitzen die beiden Chatverläufe und Screenshots, die den Vorwurf belegen. Zudem verlangen sie Antworten zu weiteren, teils schwerwiegenden Vorwürfen. Diese betreffen Spendengelder, zurückbehaltene persönliche Gegenstände und angeblich aus der Türkei nach Deutschland gebrachte und dort verkaufte Waren. Bestätigt ist davon nichts. Loredana und Servet kündigen in ihrem Clip an, ihre offenen Fragen noch einmal unter dem Video aufzulisten. In den kommenden Tagen soll zudem ein längeres Video mit weiteren Details folgen.

Der öffentliche Schlagabtausch macht deutlich, wie tief der Graben innerhalb der Familie inzwischen ist: Loredana stellt sich gemeinsam mit ihrem Mann gegen ihre Mutter und ihre Schwester Sarafina. Die Realitydarstellerin betont in dem Clip, dass sie Silvia gut kenne und ihr die Entschuldigung genau deshalb nicht abnehme. Außerdem wirft sie ihrer Mutter vor, sich immer wieder in die Opferrolle zu begeben. Servet steht seiner Frau während der gesamten Aufnahme zur Seite. Er übernimmt längere Teile der Schilderung und richtet mehrere Forderungen direkt an seine Schwiegermutter und Sarafina. Damit soll die öffentliche Auseinandersetzung offenbar noch nicht beendet sein: Neben dem angekündigten ausführlicheren Video stellt Loredana klar, dass sie auch auf weitere öffentliche Aussagen ihrer Mutter reagieren werde. In ihrem Clip richtet sie eine deutliche Botschaft an Silvia: "Du wirst jedes Mal die passende Antwort von mir kriegen. Und damit meine ich jedes Mal."

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, November 2025

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Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, "Die Wollnys"-Oberhaupt

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