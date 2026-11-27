Hinter Gittern läuft es für Russell Brand (51) offenbar nicht so gut. Der Schauspieler sitzt im HMP Littlehey in der englischen Grafschaft Cambridgeshire eine Haftstrafe von zehneinhalb Jahren ab. Dort soll er von den anderen Insassen weitgehend links liegen gelassen werden. Wie ein Insider gegenüber dem Mirror verriet, fühle sich Russell deshalb ziemlich isoliert. "Er isst allein und verbringt nicht mehr Zeit außerhalb seiner Zelle als nötig. Bislang gab es keinen Ärger, aber er lernt schnell, dass es hinter Gittern kaum etwas zählt, berühmt zu sein", erklärte der Informant. Seine Tage fülle der Comedian vor allem mit Büchern, Radiosendungen und Gebetsrunden.

Dabei hatte sich Russell seine Zeit im Gefängnis offenbar ganz anders ausgemalt. Laut der Quelle sei er ursprünglich davon ausgegangen, dank seiner Prominenz schnell Anschluss zu finden. Die übrigen Häftlinge hätten jedoch keinerlei Interesse an ihm. "Das Gefängnis ist immer eine Belastung, aber ohne irgendeine Verbindung zu anderen ist es zehnmal schlimmer. Er hat nicht den Empfang auf dem roten Teppich bekommen, den er erwartet hatte, und die anderen Gefangenen haben nicht die Absicht, sich mit ihm abzugeben", schilderte der Tippgeber gegenüber Mirror. Zunächst saß der Brite im HMP Wandsworth in London ein, bevor er nach Littlehey verlegt wurde.

Russell soll sich zudem bereits für einen Gefängnisjob beworben haben. Wie The Sun berichtet hatte, wollte er als Reinigungskraft arbeiten. Auch einen Einsatz bei der Zubereitung von Mahlzeiten konnte er sich demnach vorstellen. Der Verdienst wäre allerdings überschaubar gewesen: Laut Insidern hätte er damit rund 24 Euro pro Woche verdient. Ein Informant erklärte den Anreiz so: "Er möchte im Gefängnis einen Job bekommen, denn sobald er einen hat, erhöht sich der Betrag, den er ausgeben darf." Besonders wichtig waren Russell offenbar die Gespräche mit seiner Familie. "Er gibt den Großteil seines Geldes für Guthaben aus, um seine Familie anzurufen. Mit ihnen zu sprechen, ist ihm wichtiger, als sich mit Snacks satt zu essen", hatte ein weiterer Insider der Zeitung verraten.

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