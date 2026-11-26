Kim Gloss (34) und ihr Mann haben sich endlich mal wieder eine Auszeit vom Familientrubel gegönnt. Wie die Sängerin jetzt in ihrer Instagram-Story verriet, genossen die beiden am Vorabend ein Dinner zu zweit. Für das Ehepaar ist das inzwischen eine echte Seltenheit. Beinahe acht Wochen lang gaben sich bei Kim und ihrem Partner die Gäste quasi die Klinke in die Hand. Umso wohltuender sei es für die beiden nun gewesen, sich endlich mal wieder ein Dinner zu zweit zu gönnen und in aller Ruhe zu quatschen. Im Spagat zwischen Arbeit, den Kindern und etlichen Terminen habe die Zweisamkeit in den vergangenen Wochen nämlich häufiger hintenangestanden, räumte die Content-Creatorin ehrlich ein. Für ihre Follower hatte sie deshalb eine klare Botschaft parat: "Man darf sich nicht vergessen. Der Alltag ist gefährlich. Ich sage es euch, wir haben uns auch dabei ertappt." Bewusst eingeplante Zeit als Paar sei aus ihrer Sicht deshalb besonders wichtig.

Während des Dinners sei jedenfalls ausgiebig geplaudert worden, führte Kim weiter aus. Mit ihrem Ehemann habe sie intensive Gespräche geführt und dabei auch tiefere Themen angeschnitten – Dinge, für die im hektischen Tagesgeschäft sonst häufig die Zeit fehle, so die Musikerin. Häufig bestehe ihr Leben nur noch aus "Arbeit, Kinder, Arbeit, Kinder" oder aus jeder Menge Action. Neben den eigenen Bedürfnissen müsse man daher auch die Partnerschaft im Blick behalten. Ganz ohne Folgen blieb der Abend allerdings nicht: Obwohl sich das Dinner für sie absolut gelohnt habe, sei die Nacht für Kim mal wieder ziemlich kurz gewesen. Derzeit komme sie meist nur auf fünf bis sechs Stunden Schlaf. Während sie ihren Fans davon erzählte, machte sie sich im Badezimmer zurecht und trug ihr Make-up auf. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt ihr nämlich nicht, denn für den Tag stehen bereits zahlreiche Termine in ihrem Kalender.

Ein Termin sorgt bei der Familie dabei für besondere Vorfreude: Kim, die vor Kurzem einen umfangreichen Beauty-Tag zelebrierte, möchte sich jene Schule ansehen, die aktuell ihr Favorit für Tochter Golda ist. Das Mädchen wird im nächsten Jahr fünf – und genau dieses Alter markiert in Dubai einen wichtigen Wendepunkt. Wie Kim ihrer Community verriet, beginnt dort nämlich bereits mit fünf Jahren die erste Klasse. Für Golda fällt der Startschuss ins Schulleben somit schon 2027 und damit spürbar zeitiger, als man es hierzulande kennt. Der Schulbesuch gehört damit zu den ersten konkreten Schritten auf dem Weg dorthin. Dass dieser neue Lebensabschnitt ihrer Tochter nun so kurz bevorsteht, kann die dreifache Mutter nach eigener Aussage selbst noch kaum glauben.

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Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihr Ehemann Alexander Beliaikin

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Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihr Mann Alexander, 2025

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