Waren die groß angepriesenen Abnehmshakes etwa doch nicht der wahre Schlüssel zum Gewichtsverlust der Wollny-Schwestern? In einem gemeinsamen YouTube-Video mit Ehemann Servet Özbek zündet Loredana Wollny (22) jetzt mitten im großen Familienstreit die nächste Bombe und behauptet: Nicht nur sie selbst, sondern gleich vier ihrer Schwestern hätten sich vor geraumer Zeit einer Magenverkleinerung unterzogen. Bei ihrem eigenen Eingriff sei sie noch sehr jung gewesen, erklärt Loredana – sogar so jung, dass offenbar Unterschriften der Erziehungsberechtigten für die OP nötig waren. Mutter Silvia Wollny (61), mit der sie aktuell im offenen Streit liegt, drängt sie in dem Clip zu einer Stellungnahme: Loredana will wissen, wer damals anstelle ihres Vaters die Unterlagen für die Operation unterschrieben hat.

Ins Rollen gebracht hatte das Thema Servet. "Wie haben alle deine Töchter abgenommen, Silvia, willst du uns das erzählen?", fragte er seine Schwiegermutter in dem Video ganz direkt. Loredana legte daraufhin nach und machte den Eingriff publik: "Fünf Stück, ich war eine davon. Wir hatten nämlich alle eine Magenverkleinerung. Wenn du dazu Stellung beziehst, dann kannst du ja ruhig mal erwähnen, wie alt ich war." Schon 2021 und 2022 war das Abnehmen mehrerer Familienmitglieder im Format Die Wollnys ein großes Thema – doch durch die nun genannten Operationen rücken die damaligen Bilder in ein völlig neues Licht. Auf TikTok kursieren mittlerweile diverse Ausschnitte des Originalvideos, in deren Kommentarspalten sich hitzige Debatten abspielen. Während ein User schreibt: "War das nicht ein offenes Geheimnis?", reagieren andere verärgert darüber, dass früher Shakes und Ernährungsumstellungen als Gründe für den rasanten Gewichtsverlust angeführt und entsprechende Produkte beworben wurden. "So belügt man uns", schimpft ein Nutzer, ein anderer meint fassungslos: "Wie krank ist das?"

Brisant ist der Zeitpunkt der Enthüllung allemal, denn zwischen Loredana, Servet und Familienoberhaupt Silvia schwelt ein heftiger Familienstreit. Erst kürzlich hatte Silvia schwere Vorwürfe gegen ihren Schwiegersohn erhoben, der sie bei zwei Immobilien in der Türkei sowie einem privaten Darlehen um rund 500.000 Euro gebracht haben soll. Nach Silvias Darstellung geht es dabei unter anderem um eine Wohnung, in der Servets Eltern leben sollen, außerdem um ein Haus mit einem mutmaßlichen Treuhandeintrag im Grundbuch und um ein Darlehen an Servets Vater. Servet und Loredana hatten diese konkreten Vorwürfe zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht öffentlich bestätigt. Mit ihrem Video kehren sie die Situation nun um – und stellen Silvia ihrerseits ein weiteres Mal unangenehme Fragen zu Loredanas Jugend.

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, November 2025

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RTLZWEI "Die Wollnys", 2024

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