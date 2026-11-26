Alexandra Daddario (40) kann über die neuesten Spekulationen um ihre Person nur lachen. Im Netz wird derzeit eifrig darüber diskutiert, ob die Schauspielerin an der Seite von Robert Pattinson (40), der als neuer James Bond bestätigt wurde, das nächste Bond-Girl spielen könnte. Im Interview mit dem Magazin People stellte die Darstellerin, die vielen aus den Serien "True Detective" und "The White Lotus" bekannt ist, jetzt allerdings klar, dass sie von einer möglichen Besetzung überhaupt nichts wisse. "Ich weiß absolut nichts darüber. Ich schwöre es bei Gott", beteuerte sie. Wie sehr die Spekulationen inzwischen ein Eigenleben entwickelt haben, überrascht die Schauspielerin selbst. Das Internet sei "solch ein wilder Ort", meinte sie gegenüber People. Auf die Wünsche ihrer Anhänger angesprochen, zeigte sie sich etwas ratlos: "Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll." Online könne man "schließlich alles behaupten". Ganz ähnlich hatte sich Alexandra bereits im Gespräch mit Hollywood ReelTime geäußert. "Ich denke, dass das Internet einfach Dinge behauptet", erklärte sie dort.

Ganz kalt lässt sie der Wirbel um ihren Namen aber offenbar nicht. Dass sich so viele Fans wünschen, sie in der begehrten Rolle zu sehen, findet Alexandra nach eigener Aussage "sehr nett". Ein offizielles Angebot scheint es nach ihren Worten jedoch nicht zu geben – die Gerüchte stammen demnach allein aus dem Netz. Ihre Vorfreude auf den kommenden 007-Streifen trennt sie dabei klar von einer eigenen Beteiligung: "Ich meine, ich freue mich sehr darauf, den Bond-Film zu sehen, aber ich glaube nicht, dass ich darin mitspiele." Mit der Besetzung von Robert Pattinson ist die langjährige Suche nach einem Nachfolger für Daniel Craig (58) beendet. Der Brite, der unter anderem durch die "Twilight"-Reihe und "The Batman" berühmt wurde, schlüpft künftig in die Rolle des legendären Geheimagenten. Daniel hatte 007 seit 2006 in insgesamt fünf Filmen verkörpert. Noch offen ist hingegen, wer Bond als Gegenspielerin oder Gegenspieler herausfordern wird und welche Schauspielerin als nächstes Bond-Girl an der Seite des Agenten zu sehen sein wird.

Alexandra ist dabei längst nicht die Einzige, deren Name in diesem Zusammenhang fällt. Auch Margaret Qualley (32), Sydney Sweeney (29), Anya Taylor-Joy (30), Florence Pugh (30), Hunter Schafer, Zendaya (30) und Roberts Partnerin Suki Waterhouse (34) werden als mögliche Bond-Girls gehandelt. Offiziell steht die weibliche Besetzung bislang nicht fest. Die Schauspielerin nimmt das Rätselraten um ihre Person jedenfalls mit Humor. Scherzhaft kündigte sie an, nun selbst eine Behauptung über ihren Schauspielkollegen Finn Wittrock in Umlauf bringen zu wollen. Mit ihm arbeitet sie derzeit eng zusammen: Die beiden stehen für den neuen Film "Hershey" gemeinsam vor der Kamera. Welches Gerücht sie über Finn verbreiten möchte, verriet die Schauspielerin allerdings nicht.

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Getty Images Alexandra Daddario, Schauspielerin

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Getty Images Alexandra Daddario, Schauspielerin

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