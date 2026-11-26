Gene Hackmans (†95) Hund Bear hat ein neues Zuhause gefunden: Bo Derek und ihr Ehemann John Corbett (65) haben den Schäferhund nach dem Tod des Hollywoodstars und seiner Frau Betsy Arakawa bei sich aufgenommen. Gene und Betsy waren am 26. Februar 2025 tot in ihrem Haus in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico gefunden worden. Die Ermittlungen ergaben, dass Betsy bereits vor ihrem Mann am Hantavirus-Lungensyndrom gestorben war. Dabei handelt es sich um eine seltene Erkrankung, die durch Nagetiere übertragen wird. Bei dem Schauspieler stellten die Behörden eine schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung sowie Alzheimer im fortgeschrittenen Stadium als relevante Todesursachen fest. Zinna, einer der drei Hunde des Ehepaares, wurde ebenfalls tot auf dem Anwesen entdeckt. Bear und die Akita-Schäferhund-Mischlingshündin Nikita überlebten hingegen.

Nach dem Tod ihrer Halter waren sie zunächst auf dem weitläufigen Grundstück zurückgeblieben. Anschließend kamen die beiden Tiere getrennt voneinander in neue Familien. Dass Bear bei Bo und John ein Zuhause gefunden hat, wurde allerdings erst jetzt öffentlich bekannt. Wie Bo Derek jetzt im Gespräch mit The Hollywood Reporter verriet, war das Paar anfangs gar nicht von der Idee überzeugt. In ihrem Zuhause leben nämlich bereits zwei Deutsche Schäferhunde. Ein weiterer Vierbeiner kam für die beiden deshalb zunächst nicht infrage. Doch dann bekamen sie ein Foto von Bear zu sehen, und plötzlich sah alles ganz anders aus. "Da war es um mich geschehen", erinnerte sich Bo an den Moment, der ihre Meinung komplett änderte. Inzwischen hat sich der Hund offenbar bestens bei seiner neuen Familie eingelebt und teilt sogar die Leidenschaft seines Herrchens für Musik. Sobald sich John ans Klavier setzt oder zur Gitarre greift, stimmt Bear mit ein und "singt" gemeinsam mit dem Schauspieler.

Als Bear bei dem Paar ankam, hatte er allerdings eine lange Reise hinter sich. Im hinteren Teil eines Ford Explorer ging es für den Schäferhund rund 17 Stunden lang von New Mexico bis zu seinem neuen Zuhause. Als er schließlich aus dem Auto stieg, staunten Bo und John nicht schlecht. Mit einem so großen Tier hatten die beiden offenbar nicht gerechnet. "Oh nein. Worauf haben wir uns da nur eingelassen?", schoss es John nach eigenen Angaben damals durch den Kopf. Die Bedenken lösten sich jedoch schnell in Luft auf. Bo beschreibt den Neuzugang gegenüber dem Magazin heute als "vollkommenen Gentleman". Bears Geschichte hat dabei auch eine traurige Seite: Wie John erzählte, handelt es sich bei ihm um genau den Hund, der auf den Aufnahmen der Polizeikameras zu sehen war. Dort hatte Bear bei Betsys Leiche ausgeharrt.

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Imago Bo Derek und John Corbett beim Santa Barbara International Film Festival

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ActionPress / ALL ACTION Schauspieler Gene Hackman und seine Frau Betsy

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