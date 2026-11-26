Mit einem ungewöhnlichen Instagram-Post heizt Wayne Carpendale (49) die Spekulationen um sein Privatleben an. Der Schauspieler veröffentlichte am Donnerstag ein Foto aus einem Flugzeug, auf dem er sich bei einer bislang unbekannten Frau offenbar ganz besonders geborgen fühlt. Statt aufrecht in seinem Sitz zu sitzen, hat es sich der 49-Jährige mit dem Kopf auf ihrem Schoß bequem gemacht. Die brünette Reisebegleiterin trägt einen hellbraunen Pullover, ihr Gesicht bleibt jedoch weitgehend verborgen. Gerade diese vertraute Geste dürfte bei seinen Fans für Gesprächsstoff sorgen. Schließlich liegt die Bekanntgabe seiner Trennung von Ehefrau Annemarie Carpendale (49) noch nicht lange zurück. Ob Wayne mit dem Schnappschuss tatsächlich eine neue Partnerin präsentiert oder lediglich einen privaten Augenblick festhalten wollte, lässt sich aus der Aufnahme allerdings nicht schließen.

Eine Auflösung des Rätsels liefert Wayne seinen Followern nicht. Stattdessen unterstreicht er die emotionale Stimmung des Fotos mit den Worten: "Es gibt Momente, in denen alles leiser wird." Was er damit ausdrücken möchte, behält der Sohn von Schlagerlegende Howard Carpendale (80) für sich. Auch über die Frau, die ihm während des Fluges so nahekommt, verliert er kein Wort. Weder verrät der Moderator ihren Namen noch gibt er Hinweise darauf, wie lange sich die beiden bereits kennen. Selbst das Reiseziel bleibt im Dunkeln. Dass Wayne und Annemarie künftig getrennte Liebeswege gehen würden, erfuhren ihre Fans im September 2026. Zu diesem Zeitpunkt war die Beziehung der beiden bereits seit mehreren Monaten Geschichte. Fast 13 Jahre waren sie verheiratet, insgesamt verbrachten sie rund 19 Jahre als Paar.

Einen vollständigen Schlussstrich unter ihr gemeinsames Familienleben zogen sie jedoch nicht. "Wir leben weiterhin unter einem Dach, sind Familie, tragen unsere Ringe und sind ein ziemlich gutes Team", erklärten sie damals. Auch für ihren Sohn Mads wollen beide weiterhin gemeinsam da sein. Wie harmonisch ihr Verhältnis geblieben ist, bewiesen sie mit einem gemeinsamen Auftritt bei einer Wiener Spendengala. Wayne erinnerte zudem öffentlich an ihren Hochzeitstag. Unterdessen gibt es auch um Annemaries Liebesleben neue Schlagzeilen: Laut Bild soll sie einen Münchner Modeunternehmer daten und mit ihm auf den Malediven gewesen sein. Eine offizielle Bestätigung der angeblichen Beziehung steht noch aus.

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RTL Wayne Carpendale bei "Die Verräter", 2025

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Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und eine unbekannte Frau

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