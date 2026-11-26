Knapp ein Jahr nach dem Tod von Sophie Kinsella ist bekannt geworden, wie viel Geld die Bestsellerautorin hinterlassen hat. Die Schriftstellerin, die im Dezember 2025 gestorben war und vor allem mit ihrer "Shopaholic"-Reihe weltberühmt wurde, besaß ein Vermögen von rund 30 Millionen Euro. Das geht aus Nachlassunterlagen hervor, über die jetzt die Daily Mail berichtet. Inzwischen hat der High Court of Justice in London auch den entsprechenden Erbschein ausgestellt. Damit steht fest, dass Henry das beträchtliche Erbe seiner verstorbenen Frau erhält. Sophie (56) hatte die Regelung schon Jahre vor ihrem Tod verbindlich festgehalten. Ihr Testament setzte sie am 26. Oktober 2023 auf. Darin bestimmte sie ihren Mann nicht nur zum alleinigen Erben, sondern zugleich zum Testamentsvollstrecker. Henry ist somit auch dafür verantwortlich, den Nachlass der erfolgreichen Autorin abzuwickeln.

Das Vermögen stammt aus Sophies jahrzehntelanger und international äußerst erfolgreicher Karriere als Schriftstellerin. Mehr als 45 Millionen Exemplare ihrer Bücher wurden weltweit verkauft. Ihre Geschichten erschienen in über 60 Ländern und wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Den größten Erfolg feierte die Autorin mit ihrer neunteiligen "Shopaholic"-Reihe. Im Mittelpunkt steht die Journalistin Rebecca Bloomwood, deren ausgeprägte Kauflust sie immer wieder in Schwierigkeiten bringt. Auch auf der Kinoleinwand fand der Stoff ein großes Publikum: Die ersten beiden Bände lieferten sogar die Vorlage für den Kinofilm "Shopaholic – Die Schnäppchenjägerin" mit Isla Fisher (50) in der Hauptrolle. Der Streifen spielte rund 97 Millionen Euro ein – ein echtes Schnäppchen war die Romanvorlage also definitiv nicht.

Sophie, die mit bürgerlichem Namen Madeleine Sophie Wickham hieß, hatte Henry während ihres Studiums an der Universität Oxford kennengelernt. Aus der langen Ehe der beiden gingen vier Söhne und eine Tochter hervor. Ende 2022 musste die Familie einen schweren Schlag verkraften: Die Ärzte stellten bei der Schriftstellerin ein Glioblastom fest. Dabei handelt es sich um einen besonders aggressiven Hirntumor. Öffentlich machte die Autorin ihre Diagnose erst einige Zeit später. Am 10. Dezember 2025 starb sie im Alter von 55 Jahren – nur zwei Tage vor ihrem 56. Geburtstag. Ihre Angehörigen teilten damals mit, dass sie in ihren letzten Momenten nicht allein gewesen sei. Die Bestsellerautorin sei von ihrer Familie, Musik und den Dingen umgeben gewesen, die sie liebte. Mit dem jetzt ausgestellten Erbschein ist auch die finanzielle Seite ihres Nachlasses offiziell geregelt. Ihr gesamtes Vermögen fällt, wie von ihr testamentarisch bestimmt, an ihren Ehemann Henry, der außerdem die weitere Abwicklung übernimmt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophie Kinsella, Autorin, Januar 2015

Anzeige Anzeige

Imago Isla Fisher, Sophie Kinsella und Hugh Dancy am Set von "Shopaholic – die Schnäppchenjägerin", 2009

Anzeige Anzeige