Martin Hein (55) spricht nun überraschend offen über das Verhältnis zu seiner Ex-Frau Tanja Lasch (51). Bei "Schlager @ AIDA" an Bord der AIDAperla verriet der Fantasy-Sänger gegenüber RTL, wie es heute wirklich um den Kontakt der beiden steht. 14 Jahre lang waren Martin und Tanja verheiratet, 2017 machten sie schließlich ihre Trennung öffentlich. Mittlerweile verbindet die beiden laut dem Musiker nur noch eines: ihr gemeinsamer Sohn Luca. "Eigentlich hätten wir keinen Kontakt mehr. Aber wir haben auch einen Sohn", stellte er im Gespräch klar. Aus diesem Grund schreiben sich die einstigen Eheleute hin und wieder Nachrichten – "aber nur, was unseren Sohn anbetrifft", wie Martin ergänzte. Darüber hinaus gibt es zwischen ihnen wohl keinen Austausch. Ihre Leben verlaufen inzwischen völlig getrennt voneinander. "Wir haben nichts Gemeinsames mehr", brachte es der Schlagerstar auf den Punkt.

Ganz anders sieht es bei seinem Bandkollegen Fredi Malinowski (55) aus. Er pflegt zu seiner Ex-Frau Silke bis heute einen sehr herzlichen Draht. Den Umgang der beiden beschreibt er gegenüber RTL als "super gut". Fredi und seine Jugendliebe hatten 1991 geheiratet und bekamen drei gemeinsame Kinder. Nach 15 Ehejahren folgte im Jahr 2006 die Trennung. Mittlerweile sind die beiden sogar sechsfache Großeltern. Leicht sei eine solche Situation trotzdem nie, wie der Sänger ehrlich einräumte: "Wenn man sich trennt, dann ist natürlich immer ein Grund dahinter. Es gibt immer einen, der mehr verletzt ist als der andere." Groll hegt Silke heute aber scheinbar nicht. Nach Angaben ihres Ex-Mannes hört sie nach wie vor die Musik von Fantasy, besonders die älteren Alben. Manchmal scherze sie sogar, ihr stehe eigentlich eine GEMA-Beteiligung zu. Schließlich habe Fredi ihre gemeinsame Geschichte in seinen Songs verarbeitet.

Martin und Fredi stehen seit fast 30 Jahren zusammen als Fantasy auf der Bühne. Doch nicht nur beruflich sind die Musiker ein eingespieltes Team. Auch während ihrer privaten Trennungen gaben sie sich gegenseitig Halt. "Wenn sich einer von uns beiden dann von dem Partner getrennt hat, ist klar, dass derjenige auch für den anderen da ist", erzählten die Künstler RTL über ihren besonderen Zusammenhalt. Heute haben beide Sänger ihr Liebesglück neu gefunden. Martin gab 2022 der Schlagersängerin Mela Rose das Jawort. Später feierte das Paar zusätzlich eine große kirchliche Hochzeit. Fredi verliebte sich nach dem Ehe-Aus mit Silke in einen Mann. Seit 2012 ist er mit seinem Partner Dean verheiratet. Öffentlich machte der Sänger die Beziehung jedoch erst im Jahr 2017.

Anzeige Anzeige

Imago Martin Hein und Tanja Lasch bei der ARD-Show "Schlagerchampions" am 7. Januar 2017 in Berlin

Anzeige Anzeige

Athanasios Gioumpasis/Getty Images Fredi Malinowski und Martin Marcell, bekannt als Schlagerduo Fantasy

Anzeige Anzeige