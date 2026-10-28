Läuft da mehr? Gia Stumpf packt über Bachelor Sebastian aus

Aus einer möglichen Romanze zwischen Gia Stumpf und Ex-Bachelor Sebastian Paul ist offenbar nichts geworden. In einer neuen Folge des RTL+-Podcasts "The Real Ex-Wives" wollte Charlotte Engelhardt (48) von ihrer Kollegin wissen, wie es aktuell zwischen den beiden aussieht. Gias Antwort fiel eindeutig aus: "Wir haben keinen Kontakt mehr." Ganz verschwunden ist Sebastian aus ihrem Blickfeld allerdings nicht. "Ab und an liken wir gegenseitig unsere Story. Aber das war es auch wieder", verriet der Realitystar. Eine Instagramstory des 33-Jährigen machte Gia zuletzt dennoch neugierig. Auf einem Schnappschuss von einer Radtour glaubte sie, das Bein einer unbekannten Frau neben ihm entdeckt zu haben. Ob Sebastian inzwischen tatsächlich eine neue Frau datet, lässt sich daraus allerdings nicht schließen. Für Gia war die Aufnahme dennoch Anlass, über seinen aktuellen Beziehungsstatus zu spekulieren.

"Pass auf, ich habe Gossip!", kündigte Gia ihre Entdeckung im Podcast aufgeregt an. Dass Sebastian regelmäßig Bilder von seinen Radtouren in enger Sportkleidung teilt, ist für die 37-Jährige nichts Ungewöhnliches. Doch diesmal glaubte sie, direkt neben ihm eine weibliche Begleitung in einem ähnlichen Outfit entdeckt zu haben. Besonders überraschte Gia, dass das vermeintlich verräterische Detail bislang offenbar niemandem aus der Presse aufgefallen war. Ihre Beobachtung teilte sie deshalb kurzerhand mit Charlotte, die über den Spürsinn ihrer Freundin schmunzeln musste und sie mit der fiktiven Reporterin Karla Kolumna verglich. Ob Gia damit tatsächlich einer neuen Liebe auf die Spur gekommen ist, bleibt allerdings reine Spekulation. Wem das Bein auf der Aufnahme gehört und in welchem Verhältnis die mögliche Begleiterin zu Sebastian steht, ist bislang nicht bekannt.

Bereits im Frühjahr hatte Gia in "The Real Ex-Wives" durchblicken lassen, dass sie Sebastian durchaus interessant findet. Damals versuchte Charlotte sogar, die beiden miteinander zu verkuppeln. Kurzerhand schnappte sie sich das Handy ihrer Kollegin, folgte dem damaligen Bachelor auf Instagram und hinterließ freche Kommentare unter seinen Beiträgen. Sebastian bekam die Aktion mit, reagierte auf die Podcastfolge und folgte Gia ebenfalls. Zu einem näheren Kennenlernen führte der digitale Flirt offenbar jedoch nicht. Auch bei seiner Teilnahme an Die Bachelors hatte der Realitystar kein dauerhaftes Liebesglück gefunden. Mit seiner Auserwählten Nadja kam er nach den Dreharbeiten nicht zusammen, wie beim Wiedersehen bekannt wurde. Im Juli stellte Sebastian im offiziellen Podcast zur Sendung klar: "Ich bin Single." Aktiv auf Partnersuche sei er zu diesem Zeitpunkt zwar nicht gewesen, grundsätzlich zeigte er sich für eine neue Liebe aber offen.

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Instagram / giageorgina Georgina Stumpf im Juli 2025

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors"

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Instagram / giageorgina Charlotte Würdig und Georgina Stumpf, Hosts von dem Podcast "Real Ex-Wives"