Dieses "#CoupleChallenge"-Team wurde mit einem Fluch belegt

Gleich zum Auftakt der "#CoupleChallenge – Halloween Edition" wird es düster. Bei einem nächtlichen Ritual erhalten Jasmin Herren (47) und Patricia Blanco (54) sowie Jerry und Chris die Möglichkeit, ein anderes Duo mit einem Fluch zu belegen. Die Zutaten für die unheimliche Zeremonie sind dabei alles andere als appetitlich: Fingernägel, Haarsträhnen und Speichel kommen zum Einsatz. Ihre Wahl fällt schließlich auf Lena Goldstein und ihren Partner Umut Tekin (29). Zunächst bleibt die Aktion geheim, doch bei der ersten Nominierung in der zweiten Folge wird enthüllt, wen es getroffen hat. Die Konsequenz lässt nicht lange auf sich warten: Durch den Fluch landen Lena und Umut automatisch in der Exit-Challenge und müssen um ihren Verbleib im Camp kämpfen.

Daraufhin liegt es an der gesamten Gruppe, ein zweites Team in die Exit-Challenge zu schicken. Die meisten Stimmen erhalten schließlich die Zwillinge Jenny (25) und Vanessa Grassl (25), die damit zu den direkten Kontrahentinnen des verfluchten Paares werden. Für beide Duos steht bei dem Duell viel auf dem Spiel, denn das Verliererteam muss die Show und damit auch das Camp verlassen. Welches Paar die Herausforderung für sich entscheidet und wer am Ende die Koffer packen muss, zeigt sich in der nächsten Folge. Fans können sich jeden Freitag auf zwei neue Folgen des "Halloween-Specials" von #CoupleChallenge bei RTL+ freuen.

Insgesamt kämpfen sechs Zweierteams um den Sieg in der düsteren Camp-Kulisse. Neben Lena und Umut, Jenny und Vanessa, Jasmin und Patricia sowie Jerry und Chris stellen sich auch Giuliana Farfalla (30) und Valencia Stöhr der Herausforderung. Komplettiert wird der Cast von Rafi Rachek (36) und Sam Dylan (35). Zwischen schaurigen Prüfungen und unerwarteten Schreckmomenten geht es für die Realitystars nicht nur um starke Nerven, sondern auch um jede Menge Geld: Bis zu 66.600 Euro warten auf das Gewinnerteam. Doch bevor ein Team auf den Gewinn hoffen kann, entscheidet zunächst die erste Exit-Challenge darüber, wer das Camp frühzeitig verlassen muss.

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RTLZWEI Der Cast von "#CoupleChallenge Halloween Edition"

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RTLZWEI Lena Goldstein und Umut Tekin bei "#CoupleChallenge"

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RTLZWEI Das Logo der neuen "#CoupleChallenge Halloween Edition"

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