"Fettsack, du Moppel": Maurice Dziwak wurde früher gemobbt

Maurice Dziwak (28) spricht bei Promi Big Brother offen über eine schmerzhafte Zeit in seiner Kindheit. Im Gespräch mit seinem Mitbewohner Christian Lell (42) erzählt der Realitystar, dass er sich damals am Arm verletzt habe und deshalb zwei Jahre lang keinen Sport treiben konnte. In dieser Phase habe er deutlich zugenommen. Die Folge: Mitschüler nahmen ihn wegen seines Gewichts ins Visier. "Fettsack, du Moppel, Dickerchen", habe er sich anhören müssen. Dazu sei er aus der Gemeinschaft ausgeschlossen worden. Die Angriffe beschäftigten ihn offenbar sehr. Immer wieder habe er bei seinen Eltern nach Antworten gesucht und gefragt: "Mama, Papa, warum sagen die sowas? Warum sind die so fies zu mir?" Zu Hause fand Maurice den Rückhalt, der ihm in der Schule fehlte. Seine Eltern hätten ihm Mut gemacht und klargestellt: "Maurice, du bist perfekt. Lass die Leute reden." Genau dieser Rückhalt habe ihm damals durch die schwere Zeit geholfen.

Die Anfeindungen hinterließen Spuren – so sehr, dass der Realitystar nur noch ungern zur Schule ging. Nach seiner Erinnerung hätten dort einige wenige beliebte Schüler bestimmt, was passierte, und andere herumkommandiert. Gewehrt habe er sich damals nicht. Die Ausgrenzung präge jedoch bis heute, wie der TV-Star mit ähnlichen Situationen umgeht. Heute reagiere er umso empfindlicher auf Menschen, die sich über eine Gruppe stellen und den Ton angeben wollen. Aus seinen eigenen Erfahrungen habe Maurice deshalb einen festen Vorsatz für sein weiteres Leben entwickelt. "Ich habe für mich als Ziel im Leben gesetzt [...], dass ich nicht wegschaue", erklärt er laut Joyn. Weil er selbst erlebt habe, wie schmerzhaft Ablehnung und Ausgrenzung sein können, wolle er bei Ungerechtigkeiten inzwischen sofort eingreifen. Für ihn stehe fest, dass er das Verhalten seiner früheren Mitschüler nicht wiederholen werde. Seine deutlichen Worte dazu: "Ich hab mir geschworen, ich werde nie so sein."

In der Show zeigt der 28-Jährige allerdings nicht nur seine verletzliche Seite – zuletzt musste er auch körperlich einiges einstecken. Bei einem sportlichen Spiel auf einem rutschigen Spielfeld verlor der Realitystar den Halt und stürzte. Dabei brach er sich einen Finger. Für eine medizinische Untersuchung musste Maurice das "Promi Big Brother"-Haus vorübergehend verlassen und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Trotz der Schmerzen kehrte er anschließend mit eingegipstem Finger zurück in das Haus zu seinen Mitbewohnern. Vollständig abgeschlossen war die Behandlung damit allerdings noch nicht. Mit der Versorgung vor Ort war die Behandlung jedoch nicht abgeschlossen: Für die Zeit nach den Dreharbeiten steht zusätzlich eine Operation an dem gebrochenen Finger an. "Promi Big Brother" – täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 oder 24 Stunden streamen auf Joyn.

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Joyn Maurice Dziwak bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Maurice Dziwak bei "Promi Big Brother"