"Nicht ansprechend": Bei Dennis und Tara herrscht Sexflaute

Tara Tabitha (33) und Dennis Lodi (31) wagen das wohl härteste Experiment des Realityfernsehens: Das Paar stellt sich in Griechenland der siebten Staffel von Temptation Island VIP, die ab dem 12. Oktober bei zu sehen ist. Und schon in der ersten Folge packt Tara mit intimen Details aus: Derzeit herrsche Flaute im Schlafzimmer. Intime Momente gebe es momentan nur wenige, und die seien aus ihrer Sicht viel zu schnell vorbei. "Aktuell läuft es im Schlafzimmer leider nicht so gut. Sehr selten und kurz", berichtet das Model über das Liebesleben mit ihrem Partner. Dennis scheint die Kürze dabei deutlich weniger auszumachen als ihr. "Für ihn ist es okay, wenn es nur zwei Minuten dauert. Aber für mich ist es halt nicht so ansprechend."

Die Situation mache vor allem ihr zu schaffen. Daher hoffe sie auf eine baldige Besserung. "Gerade ist es nicht zufriedenstellend, hoffentlich bessert sich das bald wieder", betont die Beauty & The Nerd-Gewinnerin von 2026 bei RTL+. Tara hadert eigenen Aussagen zufolge außerdem mit ihrem Gewicht. Sie habe deshalb das Gefühl, von ihrem Freund nicht begehrt zu werden. Auch an Dennis' Auftreten hat sie etwas auszusetzen: Seine aus ihrer Sicht "plumpe Art" komme bei ihr nicht gut an. Über das Zusammenspiel der beiden sagt sie dementsprechend nüchtern: "Das harmoniert nicht so." In der Treuetestshow werden neben Tara und Dennis auch weitere Beziehungen mit Verführungen, Versuchungen und jeder Menge Eifersucht konfrontiert. Die neuen Folgen erscheinen immer montags bei RTL+.

Kennengelernt hatten sich die beiden bei Kampf der Realitystars. Anfang 2025 machten Tara und Dennis ihre Beziehung dann öffentlich. Dabei war die Wienerin zu Beginn alles andere als angetan von ihrem heutigen Partner, wie sie selbst zugibt: "Bei 'Kampf der Realitystars' war ich noch gar nicht überzeugt von Dennis. Da habe ich immer gesagt: 'Der hat gefühlt nur einen Wortschatz von sechs Wörtern'." Doch auch der Realitystar hatte damals einen Kritikpunkt an Tara – ihm missfiel seinerzeit ihre Haarfarbe. Aller Vorbehalte zum Trotz legte sich die anfängliche Skepsis, und die beiden wurden ein Paar. Nun stellen sie ihre Liebe gemeinsam vor laufenden Kameras auf die Probe.

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Joyn Dennis Lodi und Tara Tabitha in "Tara & Dennis – Der Hofnarr liebt die Queen"

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RTL / Lena-Luise Grellert Gewinner in der Kategorie Lovestory des Jahres: Tara Tabitha und Dennis Lodi.

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Instagram / taratabitha Tara Tabitha und Dennis Lodi mit ihrem neuen Hund (links), April 2026