Romantisch: So eroberte Dennis Lodi Tara Tabithas Herz

Dennis Lodi und Tara Tabitha (32) haben ihr Liebesglück gefunden! Die beiden Reality-TV-Stars lernten sich bei ihrer Teilnahme an Kampf der Realitystars kennen, ließen sich jedoch mit der Frage Zeit, ob mehr aus ihnen werden könnte. Zwei Monate nach ihrer ersten Begegnung bereitete Dennis schließlich einen romantischen Plan vor, um Tara zu zeigen, wie ernst es ihm war. Der Realitystar lud die Wienerin zu einem Trip nach Budapest ein, der mit einer besonderen Überraschung endete. Das verrät das Paar im RTL-Format "Reality Check".

Bei einer romantischen Bootsfahrt – inklusive Candle-Light-Dinner und Livemusik – baute er die perfekte Kulisse für einen unvergesslichen Moment auf. Doch damit noch nicht genug. "Und im Hotel hat er mir einen zwei Seiten langen Liebesbrief gegeben und mich gefragt, ob ich seine Freundin sein will", schwärmte Tara bei "Reality Check". Offensichtlich mit Erfolg: Seitdem sind die Turteltauben unzertrennlich.

Zudem sprachen die TV-Stars in dem Interview auch über ihre weiteren Zukunftspläne: Sie wollen gemeinsam ins Ausland ziehen. "Wir möchten zusammen auswandern. Sonne, Strand, Meer... Dubai nicht, das ist zu künstlich. Eher Spanien", plauderte Dennis aus. Derzeit wohnen die beiden noch zusammen in Wien und treffen dort erste gemeinsame finanzielle Entscheidungen. "Wir machen finanziell schon gemeinsame Pläne, dass wir zusammen investieren oder Sachen kaufen wollen. Das ist ein großer Schritt, da kann viel schiefgehen. Aber auf der anderen Seite zeigt es ja auch, dass man viel Vertrauen hat", erklärte Tara.

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha, Realitystars

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Tara Tabitha, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha, August 2025