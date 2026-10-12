Promi-BB-Zuschauer verpassen Kim Virginia das Fake-Label

Das Publikum von Promi Big Brother 2026 hat entschieden: Wer im Haus am meisten Show macht, ist für die meisten Kim Virginia Grey (31). In der Joyn-App durften die Fans küren, wer die unechteste Bewohnerin oder der unechteste Bewohner sei. 61,87 Prozent, also 15.721 Stimmen, fielen auf die Reality-Bekannte. Weit abgeschlagen landete Christian Lell (42) mit 19,14 Prozent auf dem zweiten Rang, Godfrey Egbon kam mit 3,43 Prozent auf Platz drei. Die Fakewahl war eine von acht Umfragen zur laufenden Staffel, bei denen sich insgesamt 176.847 Stimmen ansammelten. Gefragt wurde auch nach Streitlust und Sympathie. Kim steht nun ausgerechnet dort an der Spitze, wo sich wohl niemand über einen Sieg freuen würde.

Als Streithahn Nummer eins gilt dagegen Godfrey. 40,51 Prozent der Abstimmenden, das sind 16.878 Fans, glauben, mit ihm am ehesten in Konflikt zu geraten, berichtet Joyn. Christian folgt mit 23,65 Prozent, Kim mit 12,97 Prozent. Auch Godfreys Zoff mit Anouschka Renzi (62) stößt auf wenig Verständnis: 44,74 Prozent finden, er habe grundlos Ärger gesucht, 36,09 Prozent wünschten sich einen anderen Umgang damit, nur 19,17 Prozent halten die Auseinandersetzung für nötig. Der Liebling der Zuschauer ist hingegen Maurice Dziwak (28). Für 44,68 Prozent sorgt er für die meisten Lacher, 36,67 Prozent halten ihn für den "Main Character", 31,86 Prozent für den Bewohner mit dem meisten Rückgrat. Bei der Frage nach der besten Nebenrolle, die mehr Sendezeit verdient hätte, setzte sich Maurice mit 15,61 Prozent knapp durch.

Kritik ist für Kim nichts Neues. Schon der Einzug sorgte für Aufregung, als sie gemeinsam mit ihrem Mann Nikola Grey (30) auftrat. Der Einspieler vor Livepublikum und der auffällige Look lösten in den sozialen Netzwerken Spott aus. Nikola stellte die Liebe der beiden zur Schau und trug ein Shirt mit der Botschaft "I love my hot girlfriend" für seine Frau, Kim setzte auf großes Kino: goldene Krone, goldener XXL-Fächer, glamouröses Outfit. "Instant Brechreiz!", kommentierte ein Zuschauer. Ein weiterer schrieb: "Solche voll idiotischen Vollversager wie dieses Couple machen mir mein schönes Format kaputt."

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Godfrey Egbon bei "Promi Big Brother"

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner