"Vollversager": Fans zerreißen Kim & Nikolas Promi-BB-Start

Kim Virginia Grey (31) und Nikola Greys (30) Comeback bei Promi Big Brother fällt direkt durch. Schon ein kurzer Einspieler der beiden in der Arena vor Livepublikum sorgt für Unmut. Zahlreiche User ziehen über die Promis unter Palmen-Bekanntheiten auf X und Co. her. Es hagelte schon nach den ersten Minuten Spott und Kritik. Vor allem die Outfits der beiden sorgten für Gesprächsstoff. Nikola präsentierte sich in einem dunklen Shirt mit der Aufschrift "I love my hot girlfriend" und schob damit die Liebe zu seiner Frau demonstrativ in den Vordergrund. Kim setzte dagegen auf den großen Glamour-Auftritt: Sie erschien stark herausgeputzt, mit einer goldenen Krone auf dem Kopf und einem goldenen XXL-Fächer in der Hand. Ein Nutzer fasste seine Reaktion auf die Inszenierung des Paares auf der Plattform knapp zusammen: "Instant Brechreiz!"

"Wer im Haus Kim noch nicht kennt, findet sie spätestens durch dieses Outfit unsympathisch", hieß es in einem weiteren Beitrag. Bei der Kritik an den Outfits blieb es allerdings nicht. Zahlreiche Zuschauer nahmen Kim und Nikola grundsätzlich als Paar und als neue Bewohner ins Visier. "Solche voll idiotischen Vollversager wie dieses Couple machen mir mein schönes Format kaputt", wetterte ein Zuschauer. Ein anderer Promi-BB-Fan störte sich vor allem an der Art, wie die beiden in der Show präsentiert wurden: "Sag mal, was labern die? Wie werden Kimola denn vorgestellt? Das ist echt unterirdisch, die Leute für dumm zu verkaufen." Einen Seitenhieb gab es obendrein in Richtung Produktion: "Promi-BB hat kein Budget mehr für einen weiteren TikToker... Das ganze Geld ging wohl zu Kim und ihrem Schoßhündchen."

Auch auf Instagram ging das Sticheln schon vor dem Einzug los. Unter einem offiziellen Post von "Promi Big Brother" tauchte nämlich auch Leyla Heiter (30) in den Kommentaren auf. In einer vorab aufgezeichneten Schnellfragerunde wirkten Kim und Nikola geschniegelt und gut gelaunt. Doch Leyla konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. "Oh, da hat aber jemand einen fetten Imagewechsel geplant", schrieb sie trocken. Im Clip selbst blieb es ansonsten erst mal eher zahm. Kim gab sogar offen zu: "Ich weiß nicht, ob ich den Garten überleben werde. Ich gebe mein Bestes."

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, September 2025

Anzeige Anzeige

ProSieben / Sat.1 Kim Virginia und Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2026