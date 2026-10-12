Sie verlor selbst Baby: Francesca Morgese konfrontiert Kim

Ein Gespräch unter vier Augen sorgt bei Promi Big Brother für emotionale Szenen: Francesca Morgese vertraut Kim Virginia Grey (31) im Haus an, dass sie selbst eine Fehlgeburt erlebt hat. Zwei oder drei Jahre liege das inzwischen zurück, schildert die Reality-Bekanntheit sehr offen und mit vielen persönlichen Details. Damals sei sie ungeplant schwanger gewesen, habe davon jedoch zunächst überhaupt nichts gewusst. Erst plötzlich einsetzende starke Schmerzen hätten sie zu ihrer Frauenärztin geführt. Dort habe Francesca erfahren, dass sie sich bereits in der neunten Schwangerschaftswoche befand, aber kein Herzschlag mehr vorhanden war. Kim möchte über ihr eigenes Erlebnis nicht näher sprechen, als Francesca sie darauf anspricht. Dennoch erzählt Francesca weiter von dem Verlust und den medizinischen Umständen. Während die Schilderung weitergeht, kämpft Kim sichtlich mit den Tränen – und bricht schließlich schluchzend zusammen. Georgina Stumpf, die auch Gia genannt wird, fängt sie auf und versucht, sie zu trösten. Kim selbst äußert sich in der gezeigten Szene nicht näher zu dem, was sie erlebt hat.

Francesca erklärt, dass sie das Thema normalerweise bewusst anspreche, wenn sie auf Menschen mit ähnlichen Erfahrungen treffe. "Ich denke immer, wenn das auch jemand erlebt hat. Lass reden, lass diese Gemeinsamkeit teilen", beschreibt sie ihren Umgang damit. Gleichzeitig räumt sie ein, dass ihr Verlust schon länger zurückliegt, während Kims Erlebnis noch frisch sei. Nach ihrer Darstellung habe es sich um eine Schwangerschaft mit dem Rhesusfaktor negativ gehandelt. Sie selbst sei 0 negativ, ihr Körper habe die Schwangerschaft "sozusagen abgestoßen". Von der Schwangerschaft habe sie erst durch die Schmerzen und den anschließenden Termin bei ihrer Frauenärztin erfahren. "Da dachten wir noch, es lebt, aber da war schon kein Herzschlag mehr. Und ich war noch so früh, dass man den Abbruch medikamentös einleiten konnte", erinnert sich Francesca. Weil sie sich noch in einem frühen Stadium der Schwangerschaft befunden habe, sei demnach kein operativer Eingriff nötig gewesen.

Dass das Baby nicht geplant war, hätte an ihrer Entscheidung nichts geändert – behalten hätte sie es trotz ihrer damaligen Unsicherheit, stellt Francesca klar. Da sie bis zum Verlust nichts von der Schwangerschaft gewusst habe, habe sie allerdings noch keine Bindung aufbauen können. "Natürlich ist es schlimm, aber ich hatte noch keine Verbindung", erklärt sie in der Sendung. Ihre damalige Lage unterscheide sich daher von der Situation eines Menschen, der sich ausdrücklich ein Kind wünsche und sich bereits auf den Nachwuchs freue. In der Küche findet derweil Georgina tröstende Worte für die weinende Kim: "Es ist ja auch schmerzlich." Francesca ist unterdessen überzeugt, dass Kim und Nikola (30) künftig nicht kinderlos bleiben werden, und verweist auf seinen Kinderwunsch: "Er will unbedingt noch mal mit dir, hat er erzählt." Auch Georgina versucht, Kim Mut zu machen, und schwärmt über das Paar: "Ihr seid so süß zusammen. Das ist krass." "Promi Big Brother" – täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 oder 24 Stunden streamen auf Joyn.

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