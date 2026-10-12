"Trüb": Mike Heiter spottet über Kimola-Trauung bei Promi-BB

Kaum war die TV-Trauung von Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30) in der Liveshow von Promi Big Brother über die Bildschirme geflimmert, meldete sich ein alter Bekannter zu Wort: Mike Heiter (34). Der Realitystar teilte auf Instagram einen Screenshot seines Chats mit einer künstlichen Intelligenz – und ließ darin eine deutliche Spitze gegen das Paar vom Stapel. "Was ist das Gegenteil von heiter?", wollte er von dem Programm wissen. Die Antwort fiel eindeutig aus: "Das Gegenteil von heiter ist trüb, düster oder traurig." Anschließend hakte er nach: "Kann man zu trüb auch Grey sagen?" Damit spielte er augenscheinlich auf den gemeinsamen Nachnamen des frisch getrauten Reality-TV-Paares an. Seinen Seitenhieb garnierte Mike zum Abschluss noch mit einem Augenzwinkern und den Worten: "Hab für'n Freund gefragt… Ich meine ja nur."

Die KI lieferte Mike übrigens eine ausführliche Begründung: "Grey" im britischen beziehungsweise "Gray" im amerikanischen Englisch bedeute schlicht "Grau" und könne im übertragenen Sinne auch für trüb, düster oder trist stehen. Als Gegenstück zu Heiter passe Grey also durchaus – besonders als Nachname oder Künstlername. Anlass für den Seitenhieb war die Zeremonie in der Liveshow: Kim und Nikola durften dort anlässlich ihres vermeintlich ersten Hochzeitstags eine freie Trauung feiern und sich erneut das Jawort geben. Mit seiner Anspielung war Mike allerdings nicht allein: Auch zahlreiche Zuschauer reagierten auf die ungewöhnliche TV-Zeremonie mit Spott und Kritik. In den Kommentaren fielen unter anderem Begriffe wie "Cringe", "Fiebertraum" und "Schmierentheater". Manche Nutzer stellten zudem offen infrage, wie echt die Hochzeit tatsächlich gewesen sei.

Dass ausgerechnet Mike seinen Kommentar nicht zurückhalten konnte, hat einen persönlichen Hintergrund: Der Realitystar und Kim hatten vor einigen Jahren kurzzeitig miteinander angebandelt. Die Beauty und Nikola wiederum führen seit ihrer angeblichen Eheschließung in Las Vegas gemeinsam den Nachnamen Grey. Mike blieb nicht der einzige Promi, der sich zu den Szenen auf Instagram äußerte. Julian F. M. Stoeckel (39) hielt sich mit einem knappen "Du liebe Zeit" vergleichsweise bedeckt. Yvonne Woelke (46) fand dort deutlich schärfere Worte. "Ohne Worte! Bin echt sprachlos. Was für ein schlechtes Schauspiel. Haben die beiden das Drehbuch für Promi-BB geschrieben?", wetterte sie. Damit reihten sich Julian und Yvonne in die kritischen Reaktionen ein, die die erneute Zeremonie von Kim und Nikola im Netz ausgelöst hatte.

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Collage: Imago, Joyn Collage: Mike Heiter, Nikola Grey und Kim Virginia Grey, Realitystars

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey heiraten bei Promi-BB

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Joyn "Promi Big Brother" 2026