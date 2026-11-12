"Unangenehme Nummer": Mike und Leyla Heiter haben Stalker

Leyla (30) und Mike Heiter (34) werden offenbar schon seit längerer Zeit von einer unbekannten Person belästigt. Im Interview mit der RTL-Sendung "Exclusiv" berichten die Realitystars nun von einem besonders beunruhigenden Vorfall, der ihr kürzlich gekauftes Haus auf Mallorca betrifft. Demnach soll die Person herausgefunden haben, welcher Immobilienmakler den Kauf betreut hatte, und anschließend versucht haben, mit einer erfundenen Geschichte an die genaue Adresse der Eheleute zu gelangen. "Es ist halt schon eine ganz unangenehme Nummer", schildert Leyla gegenüber dem Sender. Glücklicherweise blieb der Versuch erfolglos, denn der Makler ließ sich nicht täuschen und gab den Standort der Immobilie nicht preis. Für Leyla und Mike, die sich auf der Baleareninsel gerade erst ein neues Zuhause geschaffen haben, dürfte der Vorfall dennoch besonders belastend sein.

Doch damit war die beunruhigende Situation für Leyla und Mike Heiter offenbar noch nicht vorbei. Einige Zeit später soll eine fremde Frau vor ihrem Haus auf Mallorca aufgetaucht sein. "Cappy und Sonnenbrille" habe die Unbekannte getragen, berichtet Leyla im Gespräch mit RTL und beschreibt ihr Auftreten als auffällig: "so als ob die sich so ein bisschen tarnen wollte". Aufnahmen mehrerer Überwachungskameras sollen zudem zeigen, wie sich die Frau außerhalb des Grundstücks umgesehen und dabei "alles fotografiert" habe. Ob zwischen diesem Vorfall und dem vorherigen Versuch, über den Immobilienmakler an die Adresse des Paares zu gelangen, ein Zusammenhang besteht, ist bislang unklar. Die beiden Realitystars nehmen die Situation dennoch ernst und haben vorsorglich ein Sicherheitsunternehmen eingeschaltet. Sollte es zu weiteren Zwischenfällen kommen, wollen sie konsequent handeln: "Dann werden halt rechtliche Schritte eingeleitet."

Schon im Sommer soll es einen ähnlichen Vorfall gegeben haben. Damals hielt sich Leyla Heiter für ein mehrwöchiges Retreat auf Bali auf, als offenbar jemand versuchte, über ihre Mentalcoachin an persönliche Informationen über die Realitydarstellerin zu gelangen. Hinter dem Kontaktversuch könnte nach der Vermutung des Paares dieselbe Person stecken, die auch in die jüngsten Ereignisse verwickelt sein soll. Beweise dafür gibt es bislang allerdings nicht. Besonders die Tatsache, dass wiederholt Menschen aus ihrem Umfeld angesprochen werden, bereitet Leyla und Mike Sorgen. Umso wichtiger ist es den Eheleuten, ihre Privatsphäre zu schützen. Schließlich hatten sie sich mit dem erst kürzlich erworbenen Haus auf Mallorca eigentlich einen Rückzugsort schaffen wollen, an dem sie ungestört Zeit miteinander verbringen können.

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Getty Images Leyla und Mike Heiter bei der Gala "Ein Herz für Kinder" in Berlin

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Imago Leyla und Mike Heiter, Frankfurt, Juli 2026

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